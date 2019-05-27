0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 166 0

Завод Коломойского требует ограничить права НАБУ: государство может потерять 7 миллиардов

Завод Коломойского требует ограничить права НАБУ: государство может потерять 7 миллиардов

“Запорожский завод ферросплавов” добивается признания неконституционным права Национального антикоррупционного бюро через суды признавать сомнительные сделки недействительными.

Об этом говорится в сообщении Конституционного суда.

Отмечается, что на закрытой части пленарного заседания суд продолжил рассмотрение дела по конституционной жалобе Запорожского завода ферросплавов относительно конституционности положений пункта 13 части первой статьи 17 закона “О Национальном антикоррупционном бюро Украины”.

“Рассмотрение дела будет продолжено на одном из следующих пленарных заседаний Второго сената Конституционного суда”, – говорится в сообщении суда.

Акционерное общество “Запорожский завод ферросплавов” входит в условную группу “Приват” Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Завод Коломойского оспаривает полномочия НАБУ обращаться в суд с гражданскими исками о признании недействительными сделок фигурантов коррупционных расследований.

За четыре года работы НАБУ подало 42 иска, по которым недействительными были признаны 92 сделки.

Как пишет “Центр противодействия коррупции”, по такому принципу в суде по иску НАБУ был признан недействительным договор между “Запорожьеоблэнерго” и “Энергомережа” на сумму более 112 миллионов гривен.

В целом, если суд примет решение в пользу завода, это лишит Национальное антикоррупционное бюро права через суд признавать недействительными сделки по коррупционным делам.

В таком случае государство может потерять 7 миллиардов гривен – на такую ​​сумму исчисляются уже разорванные по инициативе детективов через суды соглашения, посчитали в “Центре противодействия коррупции”.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НАБУ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.