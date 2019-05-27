Минрегион позволил устанавливать на дорогах противоослепляющие экраны (инфографика)

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Во время нового строительства, реконструкции или капремонта трасс для безопасности движения могут устанавливаться противоослепляющие экраны.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.
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Нормы уже опубликованы и вступают в силу с 1 сентября этого года.
“Продолжаем внедрять европейскую практику проектирования безопасных и качественных дорог. Одно из нововведений – возможность проектировать противоослепляющие экраны на трассах”, – сказал заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.
Для чего это нужно?
Парцхаладзе подчеркнул, что только благодаря проектированию противоослепляющих экранов на трассах количество ДТП и аварий на европейских дорогах снизилась в целом на 25%. И Украина также должна использовать и распространять более широко эту практику.
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