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Минрегион позволил устанавливать на дорогах противоослепляющие экраны (инфографика)

Минрегион позволил устанавливать на дорогах противоослепляющие экраны (инфографика)

Во время нового строительства, реконструкции или капремонта трасс для безопасности движения могут устанавливаться противоослепляющие экраны.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

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Нормы уже опубликованы и вступают в силу с 1 сентября этого года.

“Продолжаем внедрять европейскую практику проектирования безопасных и качественных дорог. Одно из нововведений – возможность проектировать противоослепляющие экраны на трассах”, – сказал заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

Для чего это нужно?

  • Чтобы свет от встречного транспорта не ослеплял водителей в вечернее время.
  • Это дополнительный барьер для пешеходов, которые не смогут переходить дорогу в непредназначенных для этого местах.

Парцхаладзе подчеркнул, что только благодаря проектированию противоослепляющих экранов на трассах количество ДТП и аварий на европейских дорогах снизилась в целом на 25%. И Украина также должна использовать и распространять более широко эту практику.

По материалам Finance.UA
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