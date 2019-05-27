Ferrari показала свой первый подзаряжаемый гибрид (фото)

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Компания Ferrari рассекретила первый в истории марки гибрид, который заряжается от внешних источников энергии. Он называется SF90 Stradale.
Полноприводный гиперкар SF90 Stradale с 1000-сильным бензоэлектрическим силовым агрегатом стал самой мощной серийной моделью Ferrari, пишет Motor1.
Посвященная 90-летию со дня рождения Scuderia Ferrari двухдверка SF90 Stradale оснащена самым мощным в истории итальянской марки наддувным двигателем V8 c отдачей 780 сил. Остальные 220 л.с. гибридной установки выдают три электромотора. Находящийся в задней части автомобиля называется MGUK (Motor Generator Unit Kinetic). Он позаимствован итальянцами у Формулы 1 и располагается между бензиновым V8, а также новой восьмиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением. Два других размещены на передней части.
Таким образом, SF90 Stradale является еще и первым суперкаром Ferrari с полным приводом. Это позволяет ему лучше реализовывать мощность, а также демонстрировать потрясающую разгонную динамику: до 100 км/ч купе ускоряется за 2,5 с, а до 200 км/ч – за 6,7 с. Максимальная скорость гиперкара составляет 340 км/ч.
Вращая колеса с разной скоростью при проезде машиной поворотов, два электромотора на передней оси позволяют управлять вектором тяги. Итальянцы называют это RAC-e (Regolatore Assetto Curva Elettrico).
В этой модели компания использовала технологию бесключевого доступа. Постепенно это решение внедрят на все Ferrari.
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