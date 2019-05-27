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В Киеве будут судить бывшего руководителя банка за присвоение $6 миллионов

В Киеве будут судить бывшего руководителя банка за присвоение $6 миллионов

Бывшая управляющая Киевского филиала ОАО «МарфинБанк» предстанет перед судом по факту присвоения средств банка.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

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“Киевской местной прокуратурой №6 направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшей управляющей Киевского филиала ОАО «МарфинБанк», обвиняемой в злоупотреблении служебным положением и присвоении средств банка на сумму более 6 млн долларов США”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что управляющая филиалом организовала схему хищения денежных средств банка под видом выдачи потребительских кредитов под покупку земельных участков в Киевской области.

Согласно заключению судебно-экономической экспертизы установлено, что общий размер ущерба, причиненного банку в период 2007 – 2012 годов, составляет 15 млн долларов США, из которых сумму более 6 млн долларов США присвоила управляющая.

Обвинительный акт по ч.5 ст. 191 УК Украины в отношении бывшей управляющей направлен в Печерский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.

Действия других должностных лиц, завладевших денежными средствами банка в период с 2008 по 2012 год, выделены в отдельное производство.

По материалам УКРИНФОРМ
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