В киевском метро стали отключать автоматы по продаже жетонов

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До полного отказа от жетонов в Киевском метрополитене осталось 155 дней, в связи с этим на станциях стали отключать автоматы для продажи жетонов.
Об этом сообщает пресс-служба КП “Киевский метрополитен” в соцсети.
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“До #безжетонів осталось 155 дней и наша техника направляется на более чем заслуженный отдых. Спасибо, что уже пользуетесь современными средствами оплаты, экономя свое время и средства”, – говорится в сообщении.
При пополнении карты метро на 50 поездок каждая стоит 6,5 грн.
После использования поездок карту можно вернуть в кассу и получить залоговую стоимость.
Для разовой поездки можно воспользоваться бесконтактной банковской картой на желтом турникете или приобрести карту на 1 поездку.
В столице внедряется система единого билета:
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