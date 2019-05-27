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В киевском метро стали отключать автоматы по продаже жетонов

В киевском метро стали отключать автоматы по продаже жетонов

До полного отказа от жетонов в Киевском метрополитене осталось 155 дней, в связи с этим на станциях стали отключать автоматы для продажи жетонов.

Об этом сообщает пресс-служба КП “Киевский метрополитен” в соцсети.

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“До #безжетонів осталось 155 дней и наша техника направляется на более чем заслуженный отдых. Спасибо, что уже пользуетесь современными средствами оплаты, экономя свое время и средства”, – говорится в сообщении.

При пополнении карты метро на 50 поездок каждая стоит 6,5 грн.

После использования поездок карту можно вернуть в кассу и получить залоговую стоимость.

Для разовой поездки можно воспользоваться бесконтактной банковской картой на желтом турникете или приобрести карту на 1 поездку.

В столице внедряется система единого билета:

  • Турникеты с соответствующими обозначениями уже работают на всех станциях.
  • Купить новое средство оплаты можно на центральных станциях подземки.
По материалам Finance.UA
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