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Минфин и финансовые регуляторы совместно разработают пятилетнюю стратегию развития финансового сектора

Минфин и финансовые регуляторы совместно разработают пятилетнюю стратегию развития финансового сектора

Министр финансов Украины Оксана Маркарова от имени министерства подписала Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Национальным банком Украины, Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, Фондом гарантирования вкладов физических лиц и Минфином, который определяет формат сотрудничества для подготовки и внедрения Стратегии развития финансового сектора Украины до 2025 года.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

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Несмотря на истечение в 2019 году сроков внедрения мероприятий Комплексной программы развития финансового сектора Украины и учитывая намерения сторон усилить сотрудничество во внедрении реформ в финансовом секторе, все регуляторы финансового рынка совместно разработают среднесрочную стратегию развития финансового сектора на 2020-2025 годы, а также будут сообща организовывать и проводить мероприятия, необходимые для ее реализации.

Стратегия должна быть разработана и обнародована до конца 2019 года.

«Усиление взаимодействия между Минфином, НБУ, НКЦБФ, Нацфинуслуг и ФГВФЛ – логичный шаг в переходе Украины к среднесрочному планированию своих финансов во всем многообразии их проявлений. Органы власти и структуры, которые непосредственно влияют на работу банков, страховых компаний, финансовых учреждений, фондового рынка должны действовать сообща и слаженно, чтобы получить синергию. Меморандум – один из шагов для обеспечения такого сотрудничества», – сказала Оксана Маркарова.

По материалам Finance.UA
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