Зеленский требует снятия депутатской неприкосновенности с 2020 года

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за принятие Верховной Радой законопроекта, который предусматривает снятие неприкосновенности с народных депутатов с 2020 года.

Об этом заявил представитель президента в ВР Руслан Стефанчук.

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Так, глава государства настаивает на рассмотрении именно проекта закона №7203.

“Внесение изменений в Конституцию – большая длительная процедура. Бесспорно, что в новый парламент мы будем вносить изменения в Конституцию, которые мы и обещали. Это обсуждение будет продолжаться год: Конституционный суд, заключение, возвращение… Сейчас наиболее процессуально быстрый механизм – это законопроект №7203. Там предусмотрено (снятие депутатской неприкосновенности, – ред.) с 2020 года”, – заявил Стефанчук.

По его словам, данный законопроект уже был обозначен как неотложный.

“Поэтому мы еще раз подчеркнули, что мы заинтересованы, чтобы его рассмотрели как неотложный”, – добавил представитель президента в Раде.