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В Укравтодоре рассказали, насколько уже выполнили план 2019 года

В Укравтодоре рассказали, насколько уже выполнили план 2019 года

На данный момент уровень выполнения работ на дорогах страны составляет 20%, что выше показателей прошлого года.

Об этом заявил руководитель “Укравтодора” Славомир Новак, сообщает пресс-служба ведомства на странице в Facebook.

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Он отметил, что в этом году на дороги государственного значения выделено 18,5 млрд грн.

«Кроме выделенных средств, у нас есть несколько отдельных бюджетных программ. Перечнем финансирования предусмотрены 280 объектов, из которых на 243 объекта уже разработана проектная документация и завершены процедуры закупки. По многим объектам есть переходные договоры, что является очень хорошей тенденцией, поскольку мы планируем работы на годы вперед”, – сообщает Новак.

Лучше всего с планами по ремонту дорог справляются в Днепропетровской, Полтавской, Одесской и Львовской областях.

Самый низкий уровень выполнения работ в Херсонской, Черновицкой, Черниговской, Ровенской, Киевской, Запорожской и Донецкой областях.

По материалам Finance.UA
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