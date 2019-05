Миссия МВФ положительно оценила работу Нацбанка

Миссия Международного валютного фонда положительно оценила монетарную политику Национального банка Украины и подтвердила, что не имеет претензий к работе НБУ.

Об этом написал глава Нацбанка Яков Смолий в Twitter.

Читайте также: Стали известны подробности встречи Зеленского с представителями миссии МВФ

“Wrap-up (итоговая – ред.) встреча с миссией МВФ. Наши команды плодотворно работали на протяжении их пребывания в Киеве. Как сказал Рон ван Роден, глава миссии, вопросов к НБУ нет. Одобрительно оценили нашу монетарную политику. Приятно, что у всех on the same page (одно мнение – ред.) о важности МВФ для Украины”, – написал Смелый.