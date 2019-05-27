Искусственный интеллект научили распознавать движения людей по звуковым волнам

Ученые из Университета технологий в китайском городе Ухань на основе искусственного интеллекта разработали метод распознавания человеческих движений с использованием звуковых волн.

Об этом сообщает китайское государственное информационное агентство Синьхуа.

“Китайские ученые разработали метод на основе искусственного интеллекта для распознавания человеческих движений, используя звуковые волны”, – говорится в сообщении.

Как сообщает Синьхуа, исследователи использовали двумерный акустический массив и сверточные нейронные сети для идентификации и анализа звуков от человеческих движений.

Отмечается, что благодаря акустическому массиву с 256 приемников и четырех ультразвуковых передатчиков, ученые собрали данные от четырех различных человеческих движений, а именно: сидения, стояния, ходьбы и падения.

По словам одного из профессоров разработчиков – Гуо Синьхуа, новый метод может использоваться как сигнализация, например, когда человек упал дома и не может самостоятельно подняться.

Он также добавил, что разработанный акустический метод лучше системы наблюдения, так как позволяет защитить частные данные пользователей, и работает даже в условиях, когда в комнате недостаточно света или есть задымление.