0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 18 0

Искусственный интеллект научили распознавать движения людей по звуковым волнам

Искусственный интеллект научили распознавать движения людей по звуковым волнам

Ученые из Университета технологий в китайском городе Ухань на основе искусственного интеллекта разработали метод распознавания человеческих движений с использованием звуковых волн.

Об этом сообщает китайское государственное информационное агентство Синьхуа.

“Китайские ученые разработали метод на основе искусственного интеллекта для распознавания человеческих движений, используя звуковые волны”, – говорится в сообщении.

Как сообщает Синьхуа, исследователи использовали двумерный акустический массив и сверточные нейронные сети для идентификации и анализа звуков от человеческих движений.

Отмечается, что благодаря акустическому массиву с 256 приемников и четырех ультразвуковых передатчиков, ученые собрали данные от четырех различных человеческих движений, а именно: сидения, стояния, ходьбы и падения.

По словам одного из профессоров разработчиков – Гуо Синьхуа, новый метод может использоваться как сигнализация, например, когда человек упал дома и не может самостоятельно подняться.

Он также добавил, что разработанный акустический метод лучше системы наблюдения, так как позволяет защитить частные данные пользователей, и работает даже в условиях, когда в комнате недостаточно света или есть задымление.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.