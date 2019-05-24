По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (23,547 млн и 40,935 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (53 и 28). Максимальный курс продажи доллара 26,67 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,54-26,55 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствуют 81 активных заявок по доллару на сумму более 64,482 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:26,6000 – 2 22226,5500 – 5 55526,5000 – 30 00026,5000 – 10 00026,5000 – 35 00026,5000 – 10 00026,5000 – 19 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,5200 – 20 000

26,5200 – 7 000

26,5200 – 20 000

26,5300 – 15 000

26,5400 – 25 000

26,5400 – 30 000

26,5400 – 25 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,5677 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,4742 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.