Google объявил о закрытии одного из сервисов YouTube

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Отделенное от основного приложение YouTube Gaming, которое специализируется на игровом контенте, закроют 30 мая. Всем стримерам и их подписчикам пока посоветовали пользоваться основным сервисом.
Об этом сообщила команда Google на своей странице поддержки.
Компания предлагает взамен YouTube Gaming новую страницу, а подписки в сервисе и на основном сайте объединятся. Правда, перенести уже просмотренный и сохраненный на YouTube аккаунт будет невозможно.
«Мы запустили YouTube Gaming как отдельное приложение для игроков, где мы тестировали новые функции, основываясь при этом на отзывах пользователей. Мы будем продолжать строить прочную обитель для игрового сообщества, которое процветает на YouTube», – говорится в сообщении компании.
Google запустила YouTube Gaming в 2015 году с целью создать сервису Twitch серьезного конкурента. Компания позиционировала его в качестве платформы, где не должно было быть лишнего контента, кроме прямых трансляций стримеров. Также там тестировали новые функции, включая темную тему.
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