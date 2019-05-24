Счетная палата назвала министерства, наименее эффективно использующие бюджет

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Министерство инфраструктуры, Министерство здравоохранения, Генеральная прокуратура и Госслужба по делам ветеранов наименее эффективно используют государственные средства.
Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан во время заседания парламента.
“В прошлом году мы проверили 598 объектов, аудитами было охвачено почти 305 млрд грн, мы подготовили и утвердили 91 отчет, нашими аудиторами было установлено нарушений на сумму 17 млрд грн – это нарушения бюджетного и иного законодательства, неэффективное использование бюджетных средств, имущества, средств международных организаций, недостатки при планировании, администрировании доходной части бюджета”, – отметил Пацкан.
При этом он добавил, что это впервые составили рейтинг нарушителей среди государственных органов, которые наиболее неэффективно управляли и использовали государственные средства, среди тех, которые были проверены в 2018 году согласно плану.
Первая пятерка выглядит так:
Также он обратил внимание, что сами чиновники проигнорировали сегодняшнее заседание парламента, хотя их приглашали в Верховную Раду.
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