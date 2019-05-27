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Одесская железная дорога повышает стоимость проезда для пассажиров с 1 июня

Одесская железная дорога повышает стоимость проезда для пассажиров с 1 июня

С 1 июня 2019 года повышается стоимость проезда пассажиров в поездах пригородного сообщения по территории Одесской объединенной дирекции железнодорожных перевозок на участках Одесса-Вапнярка, Одесса-Балта, Одесса – Белгород-Днестровский, Одесса-Березовка, Подольск-Любашевка, Рени-Этулия и др.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

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Тарифы будут увеличены по отношению к существующим в среднем на 15,2%. После повышения тарифов, полная стоимость билета в пригородном сообщении на территории железнодорожных перевозок установлена от 11 гривен на первых 5 км до 50 гривен на 320 км.

Проезд для детей в возрасте от 6 до 14 лет, по-прежнему составит 75% от стоимости проезда полного билета для взрослого пассажира. Студенты традиционно будут пользоваться 50% льготой в соответствии с действующим законодательством.

Основной причиной пересмотра тарифов стал систематический рост цен на энергоносители, подорожание материалов. Высокий уровень убыточности пригородных перевозок не позволяет железнодорожникам в полном объеме выполнять обновление подвижного состава, повышать комфортность и качество обслуживания пассажиров. Также на убыточность пригородного сообщения влияет сложная ситуация с компенсацией платы за проезд льготных категорий граждан железнодорожному транспорту от местных органов власти.

По материалам Центр транспортных стратегий
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