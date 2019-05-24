Венгрия возобновила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба»

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Россия начала поставлять чистую, не загрязнены хлорорганическими примесями нефть в Венгрию.
Об этом сообщил заместитель президента российской нефтяной компании «Транснефть» Игорь Демин 29 мая.
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«На Фенешлитке (Венгрия) в 00.10 по местному времени запустилась перекачка. Приблизительное время прохода кондиционной (не испорченной – ред.) нефти – 18.00 по местному времени», – сообщил Демин.
Напомним, что транзит российской нефти в Венгрию не работал более месяца. Причиной этого стало попадание в российскую нефть хлорорганических соединений, из-за которых эту нефть невозможно использовать для переработки и производства топлива.
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