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BMW оснастит свой новый электрокроссовер горизонтальным изогнутым дисплеем

BMW оснастит свой новый электрокроссовер горизонтальным изогнутым дисплеем

Компания BMW рассказала об особенностях интерьера нового электрического кроссовера iNEXT, который появится в 2021 году.

Автомобиль получит горизонтальный изогнутый дисплей в салоне, ориентированный на водителя.

Монитор с магниевым креплением будет переходить в цифровую приборную панель. Водитель и передний пассажир смогут самостоятельно настраивать содержимое экрана в доступной для них области.

По материалам Коммерсантъ
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