BMW оснастит свой новый электрокроссовер горизонтальным изогнутым дисплеем

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Компания BMW рассказала об особенностях интерьера нового электрического кроссовера iNEXT, который появится в 2021 году.
Автомобиль получит горизонтальный изогнутый дисплей в салоне, ориентированный на водителя.
Монитор с магниевым креплением будет переходить в цифровую приборную панель. Водитель и передний пассажир смогут самостоятельно настраивать содержимое экрана в доступной для них области.
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