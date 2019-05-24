BMW оснастит свой новый электрокроссовер горизонтальным изогнутым дисплеем

Компания BMW рассказала об особенностях интерьера нового электрического кроссовера iNEXT, который появится в 2021 году.

Автомобиль получит горизонтальный изогнутый дисплей в салоне, ориентированный на водителя.

Монитор с магниевым креплением будет переходить в цифровую приборную панель. Водитель и передний пассажир смогут самостоятельно настраивать содержимое экрана в доступной для них области.