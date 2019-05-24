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Tesla предлагает клиентам получить приз, угадав цену китайской Model 3

Tesla предлагает клиентам получить приз, угадав цену китайской Model 3

Компания Tesla предлагает угадать, сколько будет стоить Model 3, произведенная в Китае на Gigafactory 3, и получить сюрприз.

Об этом стало известно благодаря сообщению на официальной странице Tesla на китайском блог-сервисе Weibo.

Угадать вероятную стоимость Model 3 китайского производства можно на специальном сайте. Компания предлагает ввести возможную стоимость электрокара, а также указать свои личные данные, телефон и почтовый ящик. Судя по анкете, угадывать могут только жители Китая.

На сайте также сообщается, что те, кто угадал цену на Model 3, могут получить приз на День защиты детей.

Отметим, что по сообщению Bloomberg, Tesla стремится оценить китайскую Model 3 в рамках суммы от 300 000 юаней (43,4 тысячи долларов) до 350 000 юаней (50,6 тысячи долларов) без учета субсидий.

По материалам ТСН
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