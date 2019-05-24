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Бывшая жена Безоса отдаст половину многомиллиардного состояния на благотворительность

Бывшая жена Безоса отдаст половину многомиллиардного состояния на благотворительность

Бывшая жена основателя Amazon и самого богатого человека в мире Джеффа Безоса Маккензи Безос решила отдать на благотворительность половину своего капитала, который оценивается примерно в 37 миллиардов долларов.

Об этом сообщает CNN.

Таким образом она присоединилась к запущенной в 2010 году инициативе Уоррена Баффета и Билла Гейтса для самых богатых людей отдавать половину своего имущества на благотворительность.

В списке миллиардеров Bloomberg она занимает 22 место.

Общее количество участников инициативы “Клятва дарения” (The Giving Pledge) составляет 204 человека, в том числе – Майкл Блумберг, Марк Цукерберг и Ричард Брэнсон.

Маккензи же со своими 4% акций компании станет третьей в списке среди женщин, уступив только Франсуазе Беттанкур, наследнице империи L’Oreal, и дочери основателя ритейлера Walmart Элис Уолтон.

По материалам Економічна Правда
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