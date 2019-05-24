Минфин утвердил новую структуру Государственной налоговой службы

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Министерство финансов Украины утвердило новую структуру головного аппарата Государственной налоговой службы.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина на странице в Facebook.
Структура предусматривает следующие преобразования:
1. Ликвидация Главного управления внутренней безопасности с передачей функций в другие департаменты:
2. Укрупнение ключевых функций в составе объединенных департаментов. В частности, создание:
Организационная структура центрального аппарата ГНС будет построена согласно функционально-ориентированному подходу, позволит усилить аналитическую составляющую Службы, улучшить сервис для налогоплательщиков, обеспечит модернизацией ИТ-сервисов и платформ, а также будет отвечать лучшим международным практикам, так как в основу положен тип выполняемой налоговым органом функции, а не вид налога или категория налогоплательщика.
Следующими шагами станут утверждение штатного расписания аппарата ГНС, перевод не менее 30% кадрового состава в новую службу и утверждение Кабинетом Министров распоряжения о передаче функций от ГФС в ГНС.
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