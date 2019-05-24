Минфин утвердил новую структуру Государственной налоговой службы

Министерство финансов Украины утвердило новую структуру головного аппарата Государственной налоговой службы.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина на странице в Facebook.

Структура предусматривает следующие преобразования:

1. Ликвидация Главного управления внутренней безопасности с передачей функций в другие департаменты:

департамента по вопросам предотвращения и выявления коррупции (антикоррупционные меры),

департамента кадрового обеспечения и развития персонала (выявление конфликта интересов, профилактическая работа);

2. Укрупнение ключевых функций в составе объединенных департаментов. В частности, создание:

департамента администрирования налогов (объединение департаментов налогов и сборов юридических и физических лиц),

департамента налоговых проверок, трансфертного ценообразования и международного налогообложения (объединение департамента аудита и департамента трансфертного ценообразования и международного налогообложения),

департамента мониторинга рисковых операций и доходов (объединение департамента мониторинга рисковых операций и департамента мониторинга доходов и учетно-отчетных систем).

Организационная структура центрального аппарата ГНС будет построена согласно функционально-ориентированному подходу, позволит усилить аналитическую составляющую Службы, улучшить сервис для налогоплательщиков, обеспечит модернизацией ИТ-сервисов и платформ, а также будет отвечать лучшим международным практикам, так как в основу положен тип выполняемой налоговым органом функции, а не вид налога или категория налогоплательщика.

Следующими шагами станут утверждение штатного расписания аппарата ГНС, перевод не менее 30% кадрового состава в новую службу и утверждение Кабинетом Министров распоряжения о передаче функций от ГФС в ГНС.