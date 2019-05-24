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Минрегион обнародовал рейтинг социально-экономического развития регионов (инфографика)

Минрегион обнародовал рейтинг социально-экономического развития регионов (инфографика)

По результатам обнародованного Минрегионом мониторинга социально-экономического развития регионов за 2018 год, наилучшие показатели у г. Киев, Харьковской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областей.

Об этом сообщил Вице-премьер-министр – Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

Самые низкие показатели имеют Николаевская, Одесская, Черниговская, Донецкая и Луганская области.

Рейтинговое оценивание социально-экономического развития регионов было начато в 2015 году.

На основании данных статистики областям выставляются оценки ежеквартально по 27 показателям в 6-ти направлениях и ежегодно по 64 показателям в 12 направлениях.

Такая оценка – элемент новой системы мониторинга реализации государственной региональной политики и определения динамики изменений. Показатели рейтинга – индикатор эффективности управленческих решений на центральном и местном уровнях.

По материалам Минрегионбуд
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