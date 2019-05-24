Минрегион обнародовал рейтинг социально-экономического развития регионов (инфографика)

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
По результатам обнародованного Минрегионом мониторинга социально-экономического развития регионов за 2018 год, наилучшие показатели у г. Киев, Харьковской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областей.
Об этом сообщил Вице-премьер-министр – Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.
Самые низкие показатели имеют Николаевская, Одесская, Черниговская, Донецкая и Луганская области.
Рейтинговое оценивание социально-экономического развития регионов было начато в 2015 году.
На основании данных статистики областям выставляются оценки ежеквартально по 27 показателям в 6-ти направлениях и ежегодно по 64 показателям в 12 направлениях.
Такая оценка – элемент новой системы мониторинга реализации государственной региональной политики и определения динамики изменений. Показатели рейтинга – индикатор эффективности управленческих решений на центральном и местном уровнях.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Стало известно, сколько украинцы тратят на еду2 ч. назад - 647 8
Мининфраструктуры объявило о начале эры бетонных дорог4 ч. назад - 1870 6
Tesla заблокировала некоторые функции в самой доступной версии электромобиля Model 313 ч. назад - 2560 5
В Киеве представили новые электрические Jaguar (фото)Вчера, 22:30 - 1507 4
Intel создала мощнейший процессор14 ч. назад - 1286 4
В странах еврозоны вводятся в обращение новые купюры номиналом 100 и 200 евро (фото)6 ч. назад - 2756
Tesla заблокировала некоторые функции в самой доступной версии электромобиля Model 313 ч. назад - 2560 5
Между Европой и Японией запустили железнодорожное сообщениеВчера, 23:01 - 2014 1
Мининфраструктуры объявило о начале эры бетонных дорог4 ч. назад - 1870 6
ПФУ составил рейтинг банков по выплатам пенсионерам (инфографика)8 ч. назад - 1704
Над Украиной пролетели 60 спутников Илона Маска (видео)Вчера, 15:09 - 1346 1
SpaceX запустила ракету Falcon с 60 спутниками (видео)24.05.2019, 10:10 - 749
Bombardier начала использовать 3D-печать в производстве комплектующих20.05.2019, 15:10 - 913
Компания Citroen показала новый футуристический автомобиль (фото, видео)15.05.2019, 15:10 - 3737 1
Украинский «Руслан» доставил военные вертолеты в Афганистан11.05.2019, 10:50 - 3553