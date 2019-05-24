Поступления в ликвидируемые банки составили 952 млн грн (инфографика)

За апрель 2019 года на счета ликвидируемых банков поступило 951,7 млн грн, из них 851,8 млн грн – от продажи активов этих банков.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

По объемам поступлений от реализации активов по итогам апреля 2019 года лидировали:

АО «ВТБ Банк» – 372,3 млн грн;

АО «Дельта Банк» – 186,6 млн грн;

ПАО «Банк «Киевская Русь» – 90,5 млн грн;

«Банк «Киевская Русь» – 90,5 млн грн; ПАО «Авант-Банк» – 41,5 млн грн;

«Авант-Банк» – 41,5 млн грн; ПАО «Банк «Финансы и кредит» – 28,1 млн грн;

«Банк «Финансы и кредит» – 28,1 млн грн; ПАО «КБ «Надра» – 18,8 млн грн;

«КБ «Надра» – 18,8 млн грн; ПАО «Брокбизнесбанк» – 15,7 млн грн;

«Брокбизнесбанк» – 15,7 млн грн; ПАО «Банк «Контракт» – 14,2 млн грн;

«Банк «Контракт» – 14,2 млн грн; АО «Родовид Банк» – 12,5 млн грн;

ПАО «Банк «Форум» – 11,8 млн грн.

В общей сумме поступлений по итогам апреля 2019 года 90,1 млн грн – средства от погашения кредитов; 9,8 млн грн – от аренды имущества. От погашения ценных бумаг в отчетный период средства не поступали.

В целом за январь-апрель 2019 года на счета ликвидируемых банков поступило 3 297,4 млн грн, в т.ч. от реализации активов – 2 931,5 млн грн, погашения кредитов – 305,7 млн грн, погашения ценных бумаг – 15,2 млн грн, аренды имущества – 45,0 млн грн.