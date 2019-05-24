Поступления в ликвидируемые банки составили 952 млн грн (инфографика)

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
За апрель 2019 года на счета ликвидируемых банков поступило 951,7 млн грн, из них 851,8 млн грн – от продажи активов этих банков.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
По объемам поступлений от реализации активов по итогам апреля 2019 года лидировали:
В общей сумме поступлений по итогам апреля 2019 года 90,1 млн грн – средства от погашения кредитов; 9,8 млн грн – от аренды имущества. От погашения ценных бумаг в отчетный период средства не поступали.
В целом за январь-апрель 2019 года на счета ликвидируемых банков поступило 3 297,4 млн грн, в т.ч. от реализации активов – 2 931,5 млн грн, погашения кредитов – 305,7 млн грн, погашения ценных бумаг – 15,2 млн грн, аренды имущества – 45,0 млн грн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Стало известно, сколько украинцы тратят на едуВчера, 15:01 - 3610 15
Зеленский вернул Саакашвили гражданствоВчера, 18:25 - 741 8
Мининфраструктуры объявило о начале эры бетонных дорогВчера, 13:01 - 2890 7
Tesla заблокировала некоторые функции в самой доступной версии электромобиля Model 3Вчера, 04:12 - 3353 7
В правительстве назвали причины роста ВВПВчера, 14:21 - 998 5
ПФУ составил рейтинг банков по выплатам пенсионерам (инфографика)Вчера, 09:03 - 7879
С 1 июля производители и продавцы топлива должны получить лицензию - ГФСВчера, 14:46 - 5937 2
В правительстве прогнозируют рост курса доллара к концу 2019 годаВчера, 16:00 - 4987 1
ИнАУ попросила Зеленского вмешаться в ситуацию с незаконным обыском в Finance.uaВчера, 14:47 - 3881 1
Какие способы временного ввоза авто остались бесплатными (таблица)Вчера, 21:05 - 3807
Над Украиной пролетели 60 спутников Илона Маска (видео)Позавчера, 15:09 - 2185 2
SpaceX запустила ракету Falcon с 60 спутниками (видео)24.05.2019, 10:10 - 791
Bombardier начала использовать 3D-печать в производстве комплектующих20.05.2019, 15:10 - 940
Компания Citroen показала новый футуристический автомобиль (фото, видео)15.05.2019, 15:10 - 3804 1
Украинский «Руслан» доставил военные вертолеты в Афганистан11.05.2019, 10:50 - 3603