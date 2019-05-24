КБ "Южное" объявило о разработке новой украинской ракеты-носителя "Маяк"

Генеральный директор украинского конструкторского бюро “Южное” Александр Дегтярев заявил о создании космической ракеты-носителя “Маяк-3.9S”, которая заменит ракету “Зенит”.

Александр Дегтярев рассказал о новой ракете на международной конференции “Космические технологии: настоящее и будущее”.

Отмечается, что новая ракета-носитель “Маяк-3.9S” будет существенно превосходить ракету “Зенит” по техническим характеристикам.

Дегтярев отметил, что при производстве ракеты “Зенит” использовалось 70 процентов комплектующих российского производства, среди которых и двигатель первой ступени РД-171М и система управления. Глава КБ “Южное” отметил, что на смену этим комплектующим будет запущен процесс создания аналогичной продукции украинского производства.

Эти ракеты предназначены для вывода космических аппаратов на низкие и средние околоземные орбиты, включая солнечно-синхронные. В ракете будут использовать экологически чистую топливную пару “жидкий кислород – керосин”. Семейство ракет-носителей “Маяк” создают на базе существующих ракет типа “Зенит” и “Циклон”.