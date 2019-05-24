С 1 июля производители и продавцы топлива должны получить лицензию - ГФС

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Субъекты хозяйствования, которые осуществляют производство и продажу топлива, с 1 июля должны получить лицензию.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.
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“Согласно внесенным изменениям в действующее законодательство, с 1 июля текущего года субъекты хозяйствования, которые осуществляют производство, оптовую, розничную продажу и хранение топлива, должны получить лицензию на такую деятельность”, – говорится в сообщении.
Такие изменения введены с целью сокращения объемов теневого рынка топлива, увеличения налоговых поступлений и улучшения качества нефтепродуктов для потребителей.
В ГФС отмечают, что лицензия выдается по заявлению субъекта хозяйствования, к которому прилагаются документы, перечень которых определен Законом Украины №481/95-ВР от 19 декабря 2005 “О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий”. Для упрощения лицензирования внесены изменения в Налоговый кодекс, согласно которым в документах, подтверждающих право собственности или право пользования земельным участком, не требуется указывать целевое назначение такого участка, как это было предусмотрено ранее. Перечень остальных документов не изменился.
Копии таких документов не представляются в случае их наличия в открытых государственных реестрах, если реквизиты таких документов и названия соответствующих реестров указаны в заявлении на выдачу лицензии на право производства топлива.
В ГФС напоминают, что изменения о введении с 1 июля 2019 лицензирования были приняты еще в конце 2018 года, а потому у субъектов хозяйствования было достаточно времени для приведения своих документов в соответствие с требованиями закона. Отмена такой нормы может привести к дальнейшему росту нелегального рынка.
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