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Нардепы в декларациях указали недостоверные сведения на 8,5 млрд гривен (инфографика)

Нардепы в декларациях указали недостоверные сведения на 8,5 млрд гривен (инфографика)

По результатам полных проверок деклараций, проведенных в 2017 – 2019 годах, установлено, что народные депутаты Украины в своих декларациях указали недостоверные сведения на общую сумму 8,5 млрд гривен.

Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Ведомство завершило полную проверку 110 деклараций, поданных 72 нардепами. Из них в 77 декларациях обнаружены недостоверные сведения.
 
НАПК направило в Национальное антикоррупционное бюро для осуществления досудебного расследования 23 обоснованных заключений об обнаружении признаков уголовных преступлений. В частности, речь идет о декларировании недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (статья 366-1 УК) и незаконном обогащении (до признания неконституционной статьи 368-2 УК).
 
Отмечено, что 10 обоснованных выводов НАПК по выявленным признакам уголовных преступлений в действиях народных депутатов: Сергея Дунаева, Дениса Дзензерского, Вадима Рабиновича, Дмитрия Святаша, Вадима Новинского и Сергея Мельничука – НАБУ приобщило к материалам соответствующих уголовных производств.
 
По сообщению НАБУ, материалы по недостоверным сведениям в декларации омбудсмена Людмилы Денисовой стали основанием для начала досудебного расследования. Также на основании обоснованных выводов о недостоверных сведениях в декларациях Дениса Омеляновича НАБУ начало информационно-аналитическую работу.
 
Еще в 49 декларациях народных депутатов установлены недостоверные сведения на сумму, не превышающую 100 прожиточных минимумов, что не влечет за собой административную или уголовную ответственность.

По материалам Finance.UA
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