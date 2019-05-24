0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 91 0

ПриватБанк подал апелляции на решения Окружного админсуда Киева

ПриватБанк подал апелляции на решения Окружного админсуда Киева

Национализированный “ПриватБанк” подал апелляционные жалобы на решения Окружного административного суда города Киева от 18 апреля 2019 года по делу №826/7432/17.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

“27 мая 2019 АО КБ “ПриватБанк” подал апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда города Киева от 18 апреля 2019 по делу №826 / 7432/17 по иску Коломойского И.В. об отмене решения о выводе неплатежеспособного ПАО КБ “ПриватБанк” с рынка с участием государства”, – говорится в сообщении.

Также 24 мая 2019 банком была подана апелляционная жалоба по делу № 826/13813/17 по иску бывшего акционера банка кипрской компании “ТрианталИнвестментс ЛТД” об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных с банком лиц.

“С учетом этого, указанные судебные решения не вступили в законную силу и не имеют никаких правовых последствий”, – отмечается в сообщении.

По материалам ПриватБанк
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:ПриватБанк
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.