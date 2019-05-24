ПриватБанк подал апелляции на решения Окружного админсуда Киева

Национализированный “ПриватБанк” подал апелляционные жалобы на решения Окружного административного суда города Киева от 18 апреля 2019 года по делу №826/7432/17.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

“27 мая 2019 АО КБ “ПриватБанк” подал апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда города Киева от 18 апреля 2019 по делу №826 / 7432/17 по иску Коломойского И.В. об отмене решения о выводе неплатежеспособного ПАО КБ “ПриватБанк” с рынка с участием государства”, – говорится в сообщении.

Также 24 мая 2019 банком была подана апелляционная жалоба по делу № 826/13813/17 по иску бывшего акционера банка кипрской компании “ТрианталИнвестментс ЛТД” об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных с банком лиц.

“С учетом этого, указанные судебные решения не вступили в законную силу и не имеют никаких правовых последствий”, – отмечается в сообщении.