За квартал в экономику Донецкой области инвестировано 4,8 млрд грн

В І квартале 2019 года предприятиями и организациями Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) за счет всех источников финансирования освоено 4828,0 млн грн капитальных инвестиций, что на 3,4% меньше, чем в январе–марте предыдущего года.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления статистики в Донецкой области.

На Донецкую область в І квартале 2019 года приходилось 4,5% общего объема капитальных инвестиций в Украине. По этому показателю регион занял в стране четвертое место после Киева, Днепропетровской и Киевской областей.

Промышленными предприятиями Донецкой области в І квартале 2019 года освоено 3069,1 млн грн, или 63,6% всех капитальных инвестиций (в целом по Украине удельный вес инвестиций в промышленность в общем объеме капитальных инвестиций составил 40,7%).

Среди промышленных видов деятельности больше всего инвестиций использовано в металлургическом комплексе региона – 1752,8 млн грн (57,1% общего объема капитальных инвестиций в индустрию), что на 38,9% больше, чем в І квартале 2018 года. Инвестиции в угольную отрасль сократились на 12,5% и составили 830,1 млн грн, или 27,0% всех инвестиций в промышленность.

Инвестиции в жилищное строительство в І квартале 2019 года составили 26,9 млн грн, или лишь 0,6% всех капитальных вложений (по Украине – 10,8%).

В целом по экономике области основным источником финансирования инвестиционной деятельности остаются собственные средства предприятий и организаций. В І квартале 2019 года они составили 4488,3 млн грн, или 93,0% общего объема капитальных инвестиций. За счет средств местных бюджетов освоено 218,0 млн грн, или 4,5%, капитальные инвестиции за счет средств государственного бюджета составили 57,5 млн грн, или 1,2%. На банковские кредиты и другие заимствования приходилось 37,6 млн грн, или 0,8% квартального объема всех капитальных инвестиций.