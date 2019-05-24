Алексей Скрыль: Как себя вести, если в вашу компанию пришли с обыском?

Если в вашу компанию пришли с обыском, это хорошо – значит, у вас есть бизнес, а обыск – это своеобразный реквизит признания этого факта. Но бизнес нужно защищать.

К обыску, этому неприятному и драматичному мероприятию, нужно готовиться в нескольких основных направлениях сразу. Некоторые из этих направлений должны стать фоновыми.

Первое – это готовить компанию: офис, людей, внедрять понятные короткие инструкции, исключить атмосферу безответственности, правильно настроить пропускной режим в компании. Персонал – ваше самое слабое звено. Его необдуманные действия могут как скомпрометировать компанию, руководителя, так и вскрывают положение вещей, которое нужно менять, или же вскрывают именно то, за чем пришли в офис вашей компании люди в мундирах. «Человеческий фактор», его приходится учитывать.

Соответствующие тренинги позволяют решить сразу несколько задач по персоналу:

1). Донести до персонала последние передовые знания по этой тематике, его права, обязанности, возможности на понятных примерах из практики.

2). Убедиться в понимании этих знаний персоналом, в лояльности персонала к трудным ситуациям и к компании в целом.

3). В случае панических настроений среди работников – снять напряжение.

Готовиться к внезапным обыскам нужно потому, что статистика Государственной судебной администрации Украины показывает стабильный прирост количества удовлетворенных ходатайств на проведение обысков. Плюс составляет примерно 15-20 тысяч определений на обыск в год. В абсолютных цифрах 2017 год является рекордсменом – проведено более 96,3 тыс. обысков. Численность правоохранителей и их разнообразие тоже впечатляет: национальная полиция, СБУ, прокуратура, налоговая милиция, НАБУ, ГБР – всего примерно 193 тыс. человек. Все они чем-то занимаются, что может «зацепить» бизнес, и даже если не занимаются напрямую, то прокурор в порядке ст. 216 УПК Украины может временно определить подследственность за конкретным органом по конкретному делу.

Исходя из приведенной статистики, можно сделать вывод, что «силовики» живут своей собственной жизнью вне зависимости от того, кто занимает пост президента страны.

Конечно, в начале и в конце каденции президента они несколько «затихают», скорее всего опасаясь накалять обстановку в нестабильной политической ситуации и негативных кадровых решений.

Второе – провести «чистку» офисных помещений от старых не нужных документов, черновиков, рукописных записей, которые могут вас скомпрометировать. Эта рекомендация касается не только руководителей, а и абсолютно всех работников компании. Не экономить на банковских ячейках, т.е. не хранить деньги и другие ценности в больших количествах непосредственно в офисном помещении. Внедрить в работу компании облачные сервисы хранения данных. Не хранить печати и документы других юридических лиц.

Третье – учиться предвидеть возможность проведения обыска в дальнейшем.

Четвертое – иметь действующий договор с адвокатской фирмой на условиях 24/7, то есть иметь возможность обратиться за квалифицированной помощью в любое время. В условиях, когда «враг у ворот», вам будет сложно и дорого это сделать.

Кроме того, обычно обыски проводятся не только в офисе компании, но и по домашним адресам ключевых лиц этой компании: руководитель, бухгалтер, собственник и другие. Поэтому с большой степенью вероятности можно сказать, что вам для защиты вашего бизнеса может понадобится команда адвокатов.

В ситуации, когда к вам уже пришли, следует помнить, что правоохранительные органы, как и все органы власти и местного самоуправления и их должностные лица в Украине, обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины. Это предусмотрено статьей 19 Конституции Украины, нормой прямого действия. Обыск проводится с целью выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления, отыскания орудия уголовного преступления или имущества, которое было добыто в результате его совершения, а также установления местонахождения разыскиваемых лиц, поэтому не следует воспринимать его как наказание.

На практике обыск юридических лиц в Украине может быть произведен только на основании определения суда, в котором четко указано кому, т.е. какому должностному лицу какого правоохранительного органа и в каком объеме, предоставляется право нарушения неприкосновенности жилища/помещения и для отыскания и изъятия чего именно. В этом документе обязательно указывается, кому принадлежит это помещение и кем оно используется, т.е. кто его занимает. Определение имеет свой «срок годности» – не более 1-го месяца. Поэтому стоит внимательно изучить определение суда на обыск и сопоставить с ним документы пришедших к вам лиц.

Часть 3 статьи 233 Уголовного процессуального кодекса Украины предусматривает, что следователь, прокурор вправе до вынесения решения следственного судьи о производстве обыска войти в жилище или другое владение лица только в неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и имущества либо с непосредственным преследованием лиц, подозреваемых в совершении преступления. В таком случае прокурор, следователь по согласованию с прокурором обязан безотлагательно после осуществления таких действий ходатайствовать о проведении обыска к следственному судье, т.е. получить определение суда для закрепления правомерности своих действий. Такие обыски – крайне редкие случаи и проводятся в основном по резонансным делам.

Ежегодная численность обысков с получением определения суда постфактум вместе с осмотрами, которыми иногда маскируют обыски, составляет менее 1 % в течение последних трех лет.

Правоохранители, обычно это следователи, во время обыска имеют право:

1. На беспрепятственное проникновение в жилище или помещения, указанные в конкретном определении суда, и открытие всех имеющихся в нем хранилищ: сейфов, шкафов, подсобных помещений только один раз. Имеется ввиду, что по одному конкретному определению суда можно провести обыск только один раз. В том числе, имеют право открытия закрытых помещений и хранилищ путем механического повреждения дверей, замков и запорных устройств.

2. Запретить входить и выходить из обыскиваемого помещения любым лицам.

3. Запретить разглашать данные, которые стали известны людям, занимающим обыскиваемое помещение, об уголовном производстве, в рамках расследования которого производится этот обыск. На практике существует много перегибов. Некоторые правоохранители, например, запрещают пользоваться мобильными телефонами якобы с этой целью, хотя вы намереваетесь просто вызвать адвоката или сообщить домой, что вернетесь сегодня позже обычного.

4. Привлекать специалистов для осмотра электронно-вычислительной техники на предмет наличия в ней интересующих следствие электронных документов/данных; производить измерения, взвешивания, изготавливать схемы, слепки и прочее, что необходимо для достижений целей уголовного производства.

5. Невзирая на добровольную выдачу отыскиваемых документов и предметов, все же провести обыск в принудительном порядке.

6. Отыскать и изъять прямо предусмотренные в определении суда предметы и документы, а также предметы, изъятые из свободного гражданского оборота: оружие, взрывчатка, наркотики и пр.

7. Отыскать и изъять предметы и документы прямо не указанные в определении суда, по которому производится на обыск, если сочтет, что эти предметы и документы имеют отношение к предмету доказывания по данному уголовному производству. Такие предметы и документы имеют статус временно изъятых.

8. Провести личный обыск, если заподозрят вас или кого-то из ваших сотрудников в утаивании при себе обозначенных в определении суда на обыск предметов и документов.

9. Вручить повестку для вызова на дальнейший допрос.

Чего не имеют права делать правоохранители во время обыска:

1. Допрашивать на месте во время проведения обыска.

2. Вносить в протокол обыска те действия, которые не запечатлены на видеосъемке.

3. Бессмысленно разрушать помещение, мебель и технику компании.

Что обязан делать следователь во время обыска:

1. Вести беспрерывную видеозапись процесса обыска.

2. Огласить определение суда на обыск, разъяснив присутствующим лицам их права и обязанности.

3. Вручить определение суда на обыск или оставить его на видном месте (если обыски проводятся в «пустых» помещениях, т.е. без людей).

4. Допустить адвоката на любой стадии обыска (если кто-либо из обыскиваемых лиц решил воспользоваться правовой помощью).

5. Допустить адвоката для проведения личного обыска, если о необходимости его участия заявило обыскиваемое лицо. В таком случае адвокат должен явиться в течении 3-х часов, иначе личный обыск состоится, но без адвоката.

6. Составить протокол, в котором отражается весь процесс обнаружения, изъятия предметов и документов, указанных в определении суда, в том числе с использованием специалистов и института понятых и прочее.

7. Вручить копию протокола обыска обыскиваемым лицам.

Что имеет право делать руководитель компании во время обыска:

1. Обратиться за правовой помощью к адвокатам и воспользоваться такой помощью на любой стадии проведения обыска.

2. Вести собственную видеозапись процесса обыска (поручить ее производство кому-то из сотрудников).

3. Изучить определение суда, ознакомиться с документами лиц, пришедших проводить обыск, получить свою копию определения суда на обыск.

4. Воспользоваться правом добровольной выдачи предметов и документов, указанных в определении суда на обыск, во избежание принудительной части обыска.

5. Не предоставлять лишней информации правоохранителям.

6. Контролировать действия следователя (обыскивающей группы), подмечать нарушения со стороны правоохранителей и вносить эти замечания в протокол.

7. Получить копию протокола обыска и опись изъятого имущества, сопоставить фактически изъятое имущество с записанным в протокол и опись.

Чего не стоит делать руководителю на обыске:

1. Сжигать или уничтожать документы и ломать компьютерную технику на глазах у правоохранителей.

2. Вступать в рукопашную схватку с правоохранителями.

3. Выкладывать видео с обыска в социальных сетях и других источниках массовой информации.

Что принципиально нового появилось в законодательстве об обысках в последнее время?

В конце 2017 и первой половине 2018 годов вступили в силу изменения в уголовный процессуальный кодекс Украины, которые предусматривают:

1. Если следственный судья отказал в удовлетворении ходатайства об обыске жилища или другого владения лица, то следователь, прокурор не имеют права повторно обращаться к следственному судье с аналогичным ходатайством в этом же деле, если в ходатайстве не указаны новые обстоятельства, которые не рассматривались следственным судьей.

2. Обязательный допуск адвоката к проведению обыска на любой его стадии.

3. Право беспрепятственной фото/видео фиксации для стороны защиты (в делах где есть подозреваемый).

4. Обязательная полная фиксация процесса исполнения определения суда на обыск со стороны силовиков, вплоть до признания недействительными обнаруженных и изъятых доказательств, если этого нет на материалах видеофиксации.

5. Право на адвоката у лица, в отношении которого хотят провести личный обыск. Явка адвоката в таком случае должна быть осуществлена в течении 3-х часов.

Второй закон из цикла «Маски-шоу. Стоп» (от 18.09.2018 № 2543-VIII (проект закона № 8490) никаких новшеств по производству обысков не привнес, а скорее стал разочарованием.

Кроме того, независимо от объема видеофиксации, обыск или осмотр жилища и личный обыск лица осуществляются с участием не менее двух понятых. Понятыми не могут быть: потерпевший, его родственники, работники правоохранительных органов, а также лица, заинтересованные в результатах уголовного производства.

Напоследок следует сказать, что обыски были, есть и будут. Готовьтесь, готовьте персонал, офисные помещения. Рано или поздно подготовка сохранит вам бизнес и нервы. По возможности, не следует начинать обыск – т.е. не впускать правоохранителей – без явки адвоката.

Алексей Скрыль, руководитель практики уголовного права, адвокат АО «Вдовичен и партнеры»