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В Украине планируют увеличить штраф за непристегнутый ремень безопасности

В Украине планируют увеличить штраф за непристегнутый ремень безопасности

Руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий призвал граждан поддержать законопроект об увеличении штрафов за непристегнутый ремень безопасности, чтобы его уже 28 мая включили в повестку дня сессии ВР.

Об этом он сказал в Facebook.

“Вторая попытка принятия жизненноважной законодательной инициативы. Увеличение ответственности водителей – это действенный механизм, который спасет сотни жизней водителей и пассажиров. Проектом закона предлагается увеличить штрафы за непристегнутый ремень безопасности до 510 грн. Результатом должно стать уменьшение смертности и травматизма на дорогах. Давайте поддержим своим вниманием законопроект 10131, чтобы его уже завтра включили в повестку дня сессии ВРУ”, – отметил он.

Справка Finance.ua:

  • Группа народных депутатов зарегистрировала законопроект №10131 “О внесении изменения в статью 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (об усилении ответственности за нарушение правил пользования ремнями безопасности или шлемами)”.
  • Законопроектом предлагается внести изменения в части 5 статьи 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях и увеличить административную ответственность за нарушение правил пользования ремнями безопасности и шлемами с 51 гривны до 510 гривен.
По материалам УКРИНФОРМ
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