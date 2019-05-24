В Украине планируют увеличить штраф за непристегнутый ремень безопасности

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Руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий призвал граждан поддержать законопроект об увеличении штрафов за непристегнутый ремень безопасности, чтобы его уже 28 мая включили в повестку дня сессии ВР.
Об этом он сказал в Facebook.
“Вторая попытка принятия жизненноважной законодательной инициативы. Увеличение ответственности водителей – это действенный механизм, который спасет сотни жизней водителей и пассажиров. Проектом закона предлагается увеличить штрафы за непристегнутый ремень безопасности до 510 грн. Результатом должно стать уменьшение смертности и травматизма на дорогах. Давайте поддержим своим вниманием законопроект 10131, чтобы его уже завтра включили в повестку дня сессии ВРУ”, – отметил он.
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