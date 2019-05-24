ЕС может оштрафовать Италию за высокий уровень госдолга

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Еврокомиссия может начать дисциплинарную процедуру против Италии из-за превышения госдолга.
Об этом агентству Reuters заявили два источника в структурах Евросоюза.
Процедура может начаться уже 29 мая.
По правилам Евросоюза, страны должны сохранять дефицит бюджета не выше 3 процентов от ВВП, соотношение госдолга не должно превышать 60 процентов. Госдолг Италии сейчас составляет 131 процент.
Вице-премьер Италии Сальвини, наоборот, после победы своей правопопулистской партии “Лига” на выборах в Европарламент потребовал ослабления фискального законодательства ЕС.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Стабильные тарифы на электроэнергию для населения останутся на протяжении 1,5 года - экспертВчера, 14:14 - 6578 6
Нафтогаз назвал цену на газ для населения в июлеВчера, 16:01 - 2568 5
Tesla заблокировала некоторые функции в самой доступной версии электромобиля Model 310 ч. назад - 2143 4
В Киеве представили новые электрические Jaguar (фото)Вчера, 22:30 - 1230 4
Луценко назвал три "коррупционных дыры", через которые государство теряет деньгиВчера, 14:02 - 16788 4
Луценко назвал три "коррупционных дыры", через которые государство теряет деньгиВчера, 14:02 - 16788 4
Стабильные тарифы на электроэнергию для населения останутся на протяжении 1,5 года - экспертВчера, 14:14 - 6578 6
С июня в киевском метро заработает видеонаблюдениеВчера, 14:30 - 3888 1
Что ждать от курса на этой неделе?Вчера, 14:54 - 2637
Нафтогаз назвал цену на газ для населения в июлеВчера, 16:01 - 2568 5
Над Украиной пролетели 60 спутников Илона Маска (видео)Вчера, 15:09 - 1156 1
SpaceX запустила ракету Falcon с 60 спутниками (видео)24.05.2019, 10:10 - 730
Bombardier начала использовать 3D-печать в производстве комплектующих20.05.2019, 15:10 - 899
Компания Citroen показала новый футуристический автомобиль (фото, видео)15.05.2019, 15:10 - 3709 1
Украинский «Руслан» доставил военные вертолеты в Афганистан11.05.2019, 10:50 - 3525