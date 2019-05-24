ЕС может оштрафовать Италию за высокий уровень госдолга

Еврокомиссия может начать дисциплинарную процедуру против Италии из-за превышения госдолга.

Об этом агентству Reuters заявили два источника в структурах Евросоюза.

Процедура может начаться уже 29 мая.

По правилам Евросоюза, страны должны сохранять дефицит бюджета не выше 3 процентов от ВВП, соотношение госдолга не должно превышать 60 процентов. Госдолг Италии сейчас составляет 131 процент.

Вице-премьер Италии Сальвини, наоборот, после победы своей правопопулистской партии “Лига” на выборах в Европарламент потребовал ослабления фискального законодательства ЕС.