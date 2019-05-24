0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 44 0

ЕС может оштрафовать Италию за высокий уровень госдолга

ЕС может оштрафовать Италию за высокий уровень госдолга

Еврокомиссия может начать дисциплинарную процедуру против Италии из-за превышения госдолга.

Об этом агентству Reuters заявили два источника в структурах Евросоюза.

Процедура может начаться уже 29 мая.

По правилам Евросоюза, страны должны сохранять дефицит бюджета не выше 3 процентов от ВВП, соотношение госдолга не должно превышать 60 процентов. Госдолг Италии сейчас составляет 131 процент.

Вице-премьер Италии Сальвини, наоборот, после победы своей правопопулистской партии “Лига” на выборах в Европарламент потребовал ослабления фискального законодательства ЕС.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.