Цены на автогаз в Украине выросли из-за ограничений Казахстана

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Стоимость сжиженного газа на аукционах мелких производителей 27 мая выросла на 2,2-2,9 тысячи гривен за тонну.
Об этом enkorr сообщили участники рынка.
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По словам трейдеров, причиной почти 15% скачка цен стала остановка отгрузок СУГ крупнейшим казахским экспортером компанией «Тенгизшевройл», на него приходится до 20% месячного объема импорта.
Также трейдеры отмечают, что дополнительное давление на цены оказывает и общая неопределенность относительно поставок СУГ со стороны Российской Федерации после 1 июня.
Цена на газ компании “Природные ресурсы” (Geo Alliance) выросла на 2910 гривен за тонну до 21 700 по сравнению с ценами прошлого аукциона (22 мая). Regal Petroleum продала СУГ по 21000 гривен за тонну, что на 2180 дороже, чем на торгах 22 мая.
В “Консалтинговой группе А-95” сообщили, что средняя оптовая цена СУГ на ГНС 27 мая выросла на 1,5% (на 330 гривен за тонну), до 21 400 гривен за тонну.
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