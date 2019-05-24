"Нафтогаз" подписал меморандум с американской компанией Halliburton

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НАК “Нафтогаз Украина” и АО “Укргаздобыча” подписали меморандум о взаимопонимании с ООО “Халлибартон Украина”.
Об этом сообщает НАК “Нафтогаз Украина” в своем Twitter.
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Как отмечается в сообщении, меморандум нацелен на углубление сотрудничества в сфере предоставления сервисных нефтегазопромысловых услуг для разработки залежей углеводородов в Украине.
Halliburton – американская компания, оказывающая сервисные услуги в нефте – и газодобывающей отраслях. Компания производит оборудование для бурения скважин, осуществляет обслуживание трубопроводов, резервуарных парков, разрабатывает IT-решения для отрасли. Компания насчитывает около 60 тысяч сотрудников по всему миру, на всех континентах, примерно в 70 странах мира.
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