"Нафтогаз" на июнь снизил цены на газ для промышленности на почти 8%

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НАК “Нафтогаз Украины” опубликовала ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 июня 2019 года, для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования, в июне цены уменьшены на 7,6-7,9% в сравнении с месяцем ранее.
Об этом сообщили в пресс-службе НАК.
“Нафтогаз” предлагает газ по цене 5 803,00 – 6 423,00 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами). По сравнению с ценами на май 2019 года, в июне цены уменьшены на 7,6-7,9%”, – указали в компании.
Предложенные цены на природный газ с ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.
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