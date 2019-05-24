"Нафтогаз" на июнь снизил цены на газ для промышленности на почти 8%

НАК “Нафтогаз Украины” опубликовала ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 июня 2019 года, для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования, в июне цены уменьшены на 7,6-7,9% в сравнении с месяцем ранее.

Об этом сообщили в пресс-службе НАК.

“Нафтогаз” предлагает газ по цене 5 803,00 – 6 423,00 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами). По сравнению с ценами на май 2019 года, в июне цены уменьшены на 7,6-7,9%”, – указали в компании.

Предложенные цены на природный газ с ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.