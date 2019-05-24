Британцы купили украинскую систему 3D-печати титаном

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Британский Институт сварки (The Welding Institute, TWI) объявил о партнерстве с украинской компанией “Красная волна” и первый заказ системы 3D-печати титаном xBeam-18/I для аэрокосмической отрасли Великобритании.
Об этом сообщает Greencubator.
Установка xBeam начнет работу в производственной локации TWI в Кембридже осенью этого года.
Цель проекта – обеспечить британскую аэрокосмическую отрасль широким ассортиментом деталей, созданных по технологии трехмерной печати.
В TWI объяснили, что украинская установка позволит институту шире использовать 3D-печать проволокой.
Кроме этого, TWI вместе с “Красной волной” и другими участниками проекта будут разрабатывать специализированное программное обеспечение CAD/CAM.
Технология 3D-печати позволяет экономить значительную часть ресурсов и производить детали с меньшим количеством отходов. Компании экономят средства, одновременно уменьшая свой углеродный след. Если для изготовления детали А традиционным способом расходуется 20-30 кг титана, то с технологией xBeam от украинских разработчиков – только 3-5 кг.
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