Microsoft приостанавливает сотрудничество с Huawei

Корпорация Microsoft последовала за Google и прекратила принимать новые заказы от Huawei Technologies после того, как китайский производитель телекоммуникационного оборудования и смартфонов был добавлен в черный список США.

Об этом пишет AsiaOne.

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В частности, это означает, что заказы на устройства Huawei с ОС Windows больше не принимаются. Также известно о том, что сервисная группа из китайской штаб-квартиры Microsoft была отозвана.

Издание отмечает, что это касается также ноутбуков Huawei серии MateBook, которые являются самым конкурентноспособным и видным сегментом ноутбуков с ОС Windows.

Также была нарушена работа сервисов Huawei, интегрированных со службами Windows. Это связано с прекращением поддержки со стороны Microsoft.