Microsoft убрала ноутбуки Huawei из своего магазина

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Вслед за отказом Intel, Qualcomm, Broadcom и ARM от сотрудничества с Huawei компания Microsoft провела ревизию собственного онлайнового магазина — из его предложения исчезли ноутбуки Huawei. Microsoft прекратила продавать ноутбуки Huawei через собственный онлайновый магазин, на очереди запрет на использование Windows.
Первой выгодно наращивать долю устройств под управлением Windows 10, вторая снабжает китайскую компанию процессорами. И все были довольны ровно до тех пор, пока администрация президента США не решила добавить Huawei в черный список компаний, с которыми нельзя вести бизнес.
После этого Intel отказалась от поставок Huawei процессоров, ну а Microsoft решила остановить продажи китайских ноутбуков — MateBook X Pro в частности. Теперь в фирменном онлайновом магазине Microsoft их не найти. Пока речь об аппаратном решении, к тому же достаточно нишевом и дорогом, вряд ли это кого-то взволнует. Но следующим шагом может стать отказ в лицензировании Windows — как это уже случилось с Android.
Под угрозой и другие бизнес-проекты. К примеру, некоторое время назад Microsoft и Huawei запустили гибридное облачное хранилище с использованием серверов китайской компании на базе процессоров Intel. Из-за едва ли разумных действий администрации США Microsoft и Intel придется, скорее всего, выйти и из этого проекта.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине можно будет строить дома высотой 150 мВчера, 08:03 - 2050 23
Названы самые доступные электромобили этого годаВчера, 09:01 - 9599 7
"Золотой" лук: украинские импортеры готовятся к обвалу ценВчера, 06:05 - 2764 5
Цены на газ и электричество в Европе: в каких странах больше всего платятВчера, 10:07 - 2129 4
Почти 2,5 тысячи украинцев перенесли мобильные номераВчера, 13:43 - 430 3
Названы самые доступные электромобили этого годаВчера, 09:01 - 9599 7
Глава администрации Зеленского сделал заявление по ценам на газВчера, 12:42 - 9371 1
Коломойский проиграл в Верховном Суде по делу ПриватБанкаВчера, 11:01 - 5504
Goldman Sachs спрогнозировал курс гривныВчера, 11:59 - 4302 1
Межбанк: ситуация на валютном рынке изменится не в пользу гривныВчера, 11:12 - 3998
Bombardier начала использовать 3D-печать в производстве комплектующих20.05.2019, 15:10 - 517
Компания Citroen показала новый футуристический автомобиль (фото, видео)15.05.2019, 15:10 - 2834 1
Украинский «Руслан» доставил военные вертолеты в Афганистан11.05.2019, 10:50 - 2784
Американские биологи научились создавать стволовые клетки в 10 раз быстрее10.05.2019, 15:10 - 1188
В NASA подтвердили "аномалию" во время испытаний корабля Crew Dragon во Флориде09.05.2019, 10:01 - 3894 3