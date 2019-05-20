Microsoft убрала ноутбуки Huawei из своего магазина

Вслед за отказом Intel, Qualcomm, Broadcom и ARM от сотрудничества с Huawei компания Microsoft провела ревизию собственного онлайнового магазина — из его предложения исчезли ноутбуки Huawei. Microsoft прекратила продавать ноутбуки Huawei через собственный онлайновый магазин, на очереди запрет на использование Windows.

Первой выгодно наращивать долю устройств под управлением Windows 10, вторая снабжает китайскую компанию процессорами. И все были довольны ровно до тех пор, пока администрация президента США не решила добавить Huawei в черный список компаний, с которыми нельзя вести бизнес.

После этого Intel отказалась от поставок Huawei процессоров, ну а Microsoft решила остановить продажи китайских ноутбуков — MateBook X Pro в частности. Теперь в фирменном онлайновом магазине Microsoft их не найти. Пока речь об аппаратном решении, к тому же достаточно нишевом и дорогом, вряд ли это кого-то взволнует. Но следующим шагом может стать отказ в лицензировании Windows — как это уже случилось с Android.

Под угрозой и другие бизнес-проекты. К примеру, некоторое время назад Microsoft и Huawei запустили гибридное облачное хранилище с использованием серверов китайской компании на базе процессоров Intel. Из-за едва ли разумных действий администрации США Microsoft и Intel придется, скорее всего, выйти и из этого проекта.