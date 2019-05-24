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Lenovo и Qualcomm показали свой первый ноутбук с поддержкой 5G (фото)

Lenovo и Qualcomm показали свой первый ноутбук с поддержкой 5G (фото)

Компания Qualcomm объявила о партнерстве с Lenovo в создании Project Limitless — ноутбука, который поддерживает 5G.

Об этом пишет Digital Trends.

В отличие от других ноутбуков, в Project Limitless вместо процессоров от Intel и AMD используется чип Qualcomm Snapdragon и модем Qualcomm 5G.

Ноутбук под названием Project Limitless работает на Snapdragon 8cx, первой платформе на 7-нанометровом техпроцессе для ПК. Система включает в себя восьмиядерный основной процессор Kryo 495 и графическое ядро Adreno 680. Хотя Project Limitless был анонсирован на выставке Computex в Тайбэе, платформа не будет доступна для потребителей до неопределенной даты в 2020 году.

Сам ноутбук ничем не отличается от других компьютеров Lenovo. Это конвертируемый ноутбук 2-в-1 с тонкими рамками. Эта конкретная модель включает в себя выступ над экраном, где расположена веб-камера. Есть всего два порта USB-C с левой стороны и разъем для наушников справа. Модем Snapdragon X55 5G обеспечивает скорость загрузки данных до 2,5 Гбит/с.

Вероятно, диагональ экрана составляет около 13 дюймов. Qualcomm и Lenovo заявили о многодневной работе от аккумулятора для Project Limitless. Информация о ценах на Project Limitless не разглашается, но можно не сомневаться в том, что ноутбук будет достаточно дорогим.

«Наше сотрудничество с Lenovo обеспечит удобство работы пользователей ПК как для потребителей, так и для предприятия благодаря возможности подключения с малой задержкой, которая стала возможной благодаря 5G. Задачи с интенсивным использованием полосы пропускания, которые включают в себя загрузку больших файлов по беспроводному соединению, могут быть экспоненциально быстрее, благодаря впечатляющей производительности и энергоэффективности платформы», — сказал Алекс Катоузян, старший вице-президент Qualcomm и генеральный менеджер подразделения мобильного бизнеса.


Фото: techno.nv.ua

По материалам НВ
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