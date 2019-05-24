Lenovo и Qualcomm показали свой первый ноутбук с поддержкой 5G (фото)

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Компания Qualcomm объявила о партнерстве с Lenovo в создании Project Limitless — ноутбука, который поддерживает 5G.
Об этом пишет Digital Trends.
В отличие от других ноутбуков, в Project Limitless вместо процессоров от Intel и AMD используется чип Qualcomm Snapdragon и модем Qualcomm 5G.
Ноутбук под названием Project Limitless работает на Snapdragon 8cx, первой платформе на 7-нанометровом техпроцессе для ПК. Система включает в себя восьмиядерный основной процессор Kryo 495 и графическое ядро Adreno 680. Хотя Project Limitless был анонсирован на выставке Computex в Тайбэе, платформа не будет доступна для потребителей до неопределенной даты в 2020 году.
Сам ноутбук ничем не отличается от других компьютеров Lenovo. Это конвертируемый ноутбук 2-в-1 с тонкими рамками. Эта конкретная модель включает в себя выступ над экраном, где расположена веб-камера. Есть всего два порта USB-C с левой стороны и разъем для наушников справа. Модем Snapdragon X55 5G обеспечивает скорость загрузки данных до 2,5 Гбит/с.
Вероятно, диагональ экрана составляет около 13 дюймов. Qualcomm и Lenovo заявили о многодневной работе от аккумулятора для Project Limitless. Информация о ценах на Project Limitless не разглашается, но можно не сомневаться в том, что ноутбук будет достаточно дорогим.
«Наше сотрудничество с Lenovo обеспечит удобство работы пользователей ПК как для потребителей, так и для предприятия благодаря возможности подключения с малой задержкой, которая стала возможной благодаря 5G. Задачи с интенсивным использованием полосы пропускания, которые включают в себя загрузку больших файлов по беспроводному соединению, могут быть экспоненциально быстрее, благодаря впечатляющей производительности и энергоэффективности платформы», — сказал Алекс Катоузян, старший вице-президент Qualcomm и генеральный менеджер подразделения мобильного бизнеса.
Фото: techno.nv.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|Читают
Луценко назвал три "коррупционных дыры", через которые государство теряет деньгиВчера, 14:02 - 14464 3
7 наиболее часто покупаемых авто в разных странах мираВчера, 05:06 - 10135 1
Коломойский выступил за объявление Украиной дефолта - Financial TimesВчера, 10:00 - 5983 33
Стабильные тарифы на электроэнергию для населения останутся на протяжении 1,5 года - экспертВчера, 14:14 - 4216 2
Гройсман рассказал, в каком финансовом положении пребывает УкраинаВчера, 11:00 - 3500 13
Над Украиной пролетели 60 спутников Илона Маска (видео)Вчера, 15:09 - 703 1
SpaceX запустила ракету Falcon с 60 спутниками (видео)24.05.2019, 10:10 - 682
Bombardier начала использовать 3D-печать в производстве комплектующих20.05.2019, 15:10 - 862
Компания Citroen показала новый футуристический автомобиль (фото, видео)15.05.2019, 15:10 - 3631 1
Украинский «Руслан» доставил военные вертолеты в Афганистан11.05.2019, 10:50 - 3463