Давид Тетруашвили: Цифровая трансформация и ее влияние на ведение бизнеса

С наступлением 21 века мир не просто вступил в эпоху глобализации. Благодаря цифровым технологиям, развитию мобильной связи и социальных сетей мировая экономика трансформируется с неимоверной скоростью.

За последнее 18 лет появились целые отрасли, о которых в конце прошлого века никто не слышал. Инновации, развитие инжиниринга и информационных технологий пришли на смену традиционным бизнес моделям, построенным на значительных инвестициях в производственную инфраструктуру.

В результате мы видим совершенно новых лидеров среди ведущих мировых игроков. Если еще 8 лет назад в топ-5 самых дорогих брендов мира входили производственные гиганты с более чем столетней историей, то к 2018 в топ-5 лидирующие позиции прочно заняли молодые компании, разрабатывающие или активно использующие в своем бизнесе информационные технологии.





Лидерство инновационных компаний – не случайно, на сегодня интернет является ключевым каналом для «донесения» информации о своей продукции до конечного потребителя. По сути, в топ-5 мировых брендов входят компании, которые активно используют свои сервисы или продукты как способ коммуникации с конечными потребителями через интернет. Скорость проникновения интернета и рост пользователей мобильной связи по-прежнему достаточно высоки и только способствуют укреплению их успеха. Так, отчеты We Are Social и Hootsuite, говорят следующее:

В 2019 году аудитория интернета насчитывает 4,39 миллиарда человек, что на 366 миллионов (9%) больше, чем в январе 2018 года.

В социальных сетях зарегистрировано 3,48 миллиарда пользователей. В сравнении с данными на начало 2018 года этот показатель вырос на 288 миллионов (9%).

По состоянию на начало 2019 года в мире 5,11 миллиарда уникальных мобильных пользователей, что на 100 миллионов (2%) больше, чем в прошлом году.

3,26 миллиарда человек заходят в социальные сети с мобильных устройств. Это на 10% больше, чем в прошлом году, когда с мобильных в соцсетях сидело на 297 миллионов человек меньше.

Сегодняшняя цифра в 4,39 миллиарда интернет-пользователей вдвое выше показателя 2012 года, который был равен 2,08 миллиарда. Понадобилось 16 лет, чтобы достичь первого миллиарда интернет-пользователей.

Следующий миллиард присоединился к сети всего за 6 лет. Сегодня же интернет растет со скоростью 1 миллиард новых пользователей в 2,7 года. Также статистика говорит о ежегодном повышении скорости интернета. Средняя скорость мобильного соединения за год выросла на 18% (до 54,3 МБит/с), а средняя скорость фиксированной интернет-связи на 30% (до 25,1 МБит/с).

Рост скорости мобильного интернета повлек увеличение времени в интернете с мобильных устройств. Сегодня из 6,5 часов общего онлайн-времени 3 часа 14 минут среднестатистический интернет-пользователь проводит с мобильных телефонов и планшетов.

Таким образом получается, что больше половины населения планеты, то есть потенциальных покупателей – потребителей продукции четверть времени проводят в сети, из них половина – через мобильные устройства.

E-commerce

Такая цифровая трансформация, безусловно, совершенно изменила облик мировой экономики и способ коммуникации компаний со своими потребителями, равно как и покупательские привычки последних. В частности, последние 8 лет интернет-торговля растет в среднем на 30 %. Компании, использующие бизнес-модель B2C, которая является самой распространенной бизнес-моделью в мире, также вынуждены пройти цифровую трансформацию.

Статистика говорит о постоянном росте популярности торговых онлайн-площадок. Прошлый год не стал исключением. По данным Alexa, в рейтинге 20 самых посещаемых ресурсов на начало 2019 года пять мест досталось e-commerce сайтам.

Нужно отметить, что в этом году китайские платформы представлены в ТОП-20 особенно широко. Например, Taobao и Tmall по объему глобального трафика обошли такого гиганта, как Amazon. Китай вообще вышел на устойчивое 1 место по уровню Интернет-торговли.



Business.com

Украинский сегмент e-commerce также активно развивается. Несмотря на то, объем продаж товаров и услуг составил 2,41 млрд долл. США (65 млрд грн. Данные evo.business), что существенно меньше, чем в топ-10, но темпы роста (30% за 2018 год) говорят сами за себя.

Если говорить о топ-20 сайтов, которые посещают украинские пользователи интернета, то среди них есть в том числе 4 торговых онлайн-площадки (olx.ua, rozetka.сom.ua, prom.ua, а также aliexpress.com). Таким образом можно говорить о высокой популярности e-commerce в украинском сегменте интернет. И такая тенденция будет продолжаться и дальше. Причем, если раньше товары искали через поисковые сайты, то сейчас тенденция сдвигается в сторону прямого поиска через маркетплейс. Эту статистику также подтверждает EVO.

Цифровая трансформация помимо развития электронной и мобильной коммерции во многом определила еще несколько трендов, характерных во втором десятилетии 21 века:

Аgile-философия. Проникновение информационных технологий во все аспекты жизнедеятельности человеческого общества, его цифровая трансформация привели к тому, что скорость развития и изменения рынка стала выше скорости традиционных методов управления. Благодаря этому в начале 21 века возникала так называемая Аgile-философия. Основные идеи Аgile:

Взаимодействие важнее процессов;

Готовый продукт важнее документации;

Сотрудничество с клиентом важнее согласованности условий контракта;

Готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану.

Гибкость и адаптивность, привнесенные Аgile, состоят в том, что теперь заказчик намечает цель, а Agile-команда думает, как эту задачу решить. Команда может менять путь к цели и заниматься реализацией планов клиента любым удобным для себя способом.

Методологии, заложенные в Аgile-философии, зародились в сфере производства программного продукта как альтернатива традиционным методам управления. А из сферы ИТ agile-методологии распространились на все индустрии, где используются принципы проектного управления, начиная от строительства, и заканчивая консалтингом. Agile-модель управления дала новый толчок развитию аутсорсинговой модели в сфере ИТ технологий. Команда должна быть слажена, квалифицирована и компетентна, а цифровые технологии позволяют достигать цели, при этом выполняя работу, находясь на разных концах земного шара.

Отказ от инвестиций в основные фонды, во внеоборотные активы и производственные мощности. Сейчас на первое место выходит инжиниринг, исследование и разработка технологий, создание конкурентного на международном рынке продукта. Возможность использовать производственные мощности, расположенные в юго-восточной Азии и, в частности, в Китае позволяет практически полностью отказаться от дорогостоящих инвестиций в собственное производство.

Более того, идет активный отказ не только от собственных производственных, но и от административных мощностей. Тому способствует развитие так называемых гибких-офисов: HUBоб, «пространств», коворкингов. Гибкие офисы, кстати, также совершенно новый тренд и бизнес-модель, которая получила развитие благодаря цифровой трансформации международной экономики.

Благодаря диджитализации основное, что необходимо для ведения бизнеса – это доступ в интернет и наличие устройства, позволяющего к нему подключиться. Именно этот сервис, а также уровень удобства, достаточный для качественного выполнения работы, создает устойчивую тенденцию отказа бизнеса от собственного «жесткого» офиса и переезда в коворкинги.

Развитие Бизнес-инкубаторов и акселераторов. Бизнес-инкубатор – это специализированная организация, которая оказывает поддержку начинающим предпринимателям помогает вырастить успешный проект. Обычно они работают со стартапами. Стартап — это, прежде всего, компания, нацеленная на высокие темпы роста. Главная задача команды — найти бизнес-модель, которую можно будет легко и быстро масштабировать. А цель бизнес-инкубатора – помочь стартапу крепко встать на ноги.

Основное, что дает бизнес-инкубатор предпринимателям – это помещение под офис (опять же схема гибкого офиса), почтово-секретарские услуги, бизнес-консультации, содействие в привлечении инвестиций, информационную поддержку, а также поддержку при участии в тендерах и привлечении грантов из различных источников. Фактически функция бизнес-инкубатора – это оказание услуг по созданию и продвижению новых компаний.

Кардинальное изменение роли логистики в цепочке поставок. Логистическая функция уже давно превратилась в отдельный самостоятельный бизнес, но именно цифровая трансформация и отказ от инвестиции в основные фонды, в том числе и складские, а также значительный рост электронной коммерции привел к тому, что скорость доставки стала одним из ключевых факторов в сегодняшней высококонкурентной среде.

Построение собственной высокоэффективной логистической функции – достаточно затратное и длительное мероприятие, с другой стороны, как было сказано выше, без нее можно быстро уступить свои позиции на рынке. Именно поэтому рынок логистических услуг и технологии, связанных с логистикой, сегодня так активно развивается.

Во многом благодаря развитию роботизированных технологий Amazon, еще 8 лет назад не входивший даже в ТОП 20 крупнейших компаний, сегодня прочно занимает 3 место по капитализации в мире. Более того, демонстрирует фантастический рост в абсолютных значениях, который за минувший год составил 56%.

Благодаря изменению парадигмы поведения потребителей и как следствие роста интернет торговли наблюдается тенденция по развитию курьерских служб. Теперь для покупателей удобное место, где они могли бы забрать купленный товар – это порог их собственного дома. И предприниматели уже поняли это.

Первое поколение компаний, осуществляющих курьерскую доставку, было связано с возникновением маркетплейсов, и приобрело особую популярность в США и странах западной Европы. Именно эти компании формировали потребительскую привычку заказывать еду домой. Например, компания GrubHub, основанная в 2004 году в США, к 2018 году является одной из крупнейших в мире web-платформ по заказу и доставке еды на дом. За 2018 год выручка компании составила 288 млн. долларов США, а объем заказов, реализованных через платформу, вырос на 21% до 1,4 млрд долл. США. Компания имеет 14,5 миллионов активных пользователей и выполняет более 13 миллионов заказов в месяц в США. Компания является публичной и ее акции котируются на нью-йоркской фондовой бирже. При этом США является основным рынком, на котором оперирует данная компания.

Но если в 2013 году рынок курьерской доставки составлял 1,3 млрд. долл. США (90% из которых принадлежали GrubHub), то к 2019 году он вырос до 9,5 млрд. долл. США. Во многом это произошло из-за второй волны компаний-стартапов, появившихся на рынке за последние 5 лет. Они изменили рынок, прежде всего из-за развития собственной курьерской службы и повышения скорости доставки. Таким, например, как Uber Eats, занимающая почти 20% рынка на конец 2018 года.

Эта тенденция получила существенный отклик в том числе и в Украине. Испанский стартап Glovo, который только во второй половине 2018 года открыл свое представительство в Киеве, на сегодня является, наверное, одним из самых быстро растущих бизнесов в стране. Основанная в 2016 году компания имеет представительство 24 странах, более 1,3 миллиона заказов в месяц. К маю 2019 года в Украине онлайн сервис работает уже в 5 городах, сотрудничает с более чем 1000 локаций и имеет более 500 тысяч скачиваний мобильного приложения.

Цифровая трансформация дает возможность существенно повысить операционную эффективность любой компании. Повышается прозрачность процессов, скорость принятия решений, доступность и полнота информации для анализа. Возможность прямой коммуникации с потребителями, отслеживание и реакция на изменения на рынке в режиме реального времени. Кроме того, возможность непосредственного влияния на потребительское поведение, формирование трендов и тенденций и их полноценная монетизация – все это те явления, которые благодаря цифровой трансформации определяют успех при ведении бизнеса в современном мире.

Давид Тетруашвили, Руководитель отдела управленческого консалтинга EBS