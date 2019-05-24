С июня в киевском метро заработает видеонаблюдение

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
С июня на всех станциях Киевского метрополитена заработает система видеонаблюдения.
Об этом сообщил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.
Так, сейчас камеры работают уже на шести станциях. Установить систему видеонаблюдения в КГГА собирались еще два года назад. Данные этой системы должны стать доступными для правоохранительных органов и спецслужб: МВД, СБУ, Нацгвардии. Кроме того, доступ к камерам в общественных местах предполагался для районных администраций, «Киевавтодора» и «Киевдорсервиса».
Зимой этого года в Киеве состоялся тестовый запуск системы видеонаблюдения с технологией распознавания лиц в местах большого скопления людей: в дошкольных учебных заведениях, школах, метро, больницах и т.д. Видеонаблюдение с распознаванием лиц должно было помогать правоохранителям в выявлении злоумышленников, но вместо этого вызвало возмущение в сети среди киевлян.
В частности, возникли вопросы о правомерности фиксации лиц горожан без их предварительного согласия. В свою очередь на предприятии заявили, что третьим лицам зафиксированные данные не будут доступны.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Коломойский выступил за объявление Украиной дефолта - Financial Times5 ч. назад - 4207 22
Гройсман рассказал, в каком финансовом положении пребывает Украина4 ч. назад - 2213 9
Каждый американец потеряет более $ 800 в год из-за роста пошлин на китайские товарыПозавчера, 18:08 - 475 4
У кого отберут субсидию наличкойВчера, 16:14 - 26771 4
Луценко назвал три "коррупционных дыры", через которые государство теряет деньгиОколо часа назад - 1253 3
У кого отберут субсидию наличкойВчера, 16:14 - 26771 4
Количество ввозимых подержанных автомобилей бьет все рекордыВчера, 23:10 - 6798
7 наиболее часто покупаемых авто в разных странах мира10 ч. назад - 6635 1
Сеть Фуршет закроет каждый пятый магазинВчера, 22:00 - 5919 1
Коломойский выступил за объявление Украиной дефолта - Financial Times5 ч. назад - 4207 22
Над Украиной пролетели 60 спутников Илона Маска (видео)16 мин. назад
SpaceX запустила ракету Falcon с 60 спутниками (видео)24.05.2019, 10:10 - 618
Bombardier начала использовать 3D-печать в производстве комплектующих20.05.2019, 15:10 - 832
Компания Citroen показала новый футуристический автомобиль (фото, видео)15.05.2019, 15:10 - 3550 1
Украинский «Руслан» доставил военные вертолеты в Афганистан11.05.2019, 10:50 - 3379