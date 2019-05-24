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С июня в киевском метро заработает видеонаблюдение

С июня в киевском метро заработает видеонаблюдение

С июня на всех станциях Киевского метрополитена заработает система видеонаблюдения.

Об этом сообщил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.

Так, сейчас камеры работают уже на шести станциях. Установить систему видеонаблюдения в КГГА собирались еще два года назад. Данные этой системы должны стать доступными для правоохранительных органов и спецслужб: МВД, СБУ, Нацгвардии. Кроме того, доступ к камерам в общественных местах предполагался для районных администраций, «Киевавтодора» и «Киевдорсервиса».

Зимой этого года в Киеве состоялся тестовый запуск системы видеонаблюдения с технологией распознавания лиц в местах большого скопления людей: в дошкольных учебных заведениях, школах, метро, ​​больницах и т.д. Видеонаблюдение с распознаванием лиц должно было помогать правоохранителям в выявлении злоумышленников, но вместо этого вызвало возмущение в сети среди киевлян.

В частности, возникли вопросы о правомерности фиксации лиц горожан без их предварительного согласия. В свою очередь на предприятии заявили, что третьим лицам зафиксированные данные не будут доступны.

По материалам Хмарочос
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