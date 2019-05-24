По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (34,062 млн и 32,668 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (48 и 37). Максимальный курс продажи доллара 26,37 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,27-26,28 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствуют 85 активных заявок по доллару на сумму более 66,730 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:26,3500 – 2 22226,3500 – 5 55526,3000 – 10 00026,2700 – 50 00026,2500 – 40 00026,2500 – 30 00026,2500 – 20 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,2500 – 8 000

26,2500 – 6 500

26,2600 – 35 000

26,2600 – 9 000

26,2600 – 25 000

26,2700 – 10 000

26,2700 – 17 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,2926 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,2394 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.