Украинские аптеки получили за "доступные лекарства" более 45 млн грн

В апреле Национальная служба здоровья (НСЗУ) выплатила аптекам в рамках программы “Доступные лекарства” 45,3 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров Украины.

По данным Кабмина, лидерами по выплатам НСЗУ в прошлом месяце стали Днепропетровская (5,16 млн грн), Львовская (4,42 млн грн) области и город Киев (4,3 млн грн).

Открытая информация о выплатах НСЗУ аптекам, которые участвуют в программе “Доступные лекарства”, теперь доступна на сайте службы. Дешборд “Выплаты аптечным заведениям по договорам с НСЗУ”, в частности, содержит информацию:

сколько денег пошло по электронному рецепту и пациентам, и в какое именно аптечное учреждение;

сколько всего уплачено денег аптечным заведениям Украины в соответствующий период;

сколько выплат получили аптечные заведения Украины в соответствии с типом собственности, места регистрации юридического лица.

Информация обновляется несколько раз в месяц.

По состоянию на 24 мая 992 аптечных учреждения-юридических лица заключили договор с НСЗУ на участие в правительственной программе реимбурсации “Доступные лекарства”.

С 1 апреля пациенты, которые пользуются правительственной программой “Доступные лекарства”, начали получать лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и бронхиальной астмы по электронному рецепту.