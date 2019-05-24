Украинские аптеки получили за "доступные лекарства" более 45 млн грн

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В апреле Национальная служба здоровья (НСЗУ) выплатила аптекам в рамках программы “Доступные лекарства” 45,3 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров Украины.
По данным Кабмина, лидерами по выплатам НСЗУ в прошлом месяце стали Днепропетровская (5,16 млн грн), Львовская (4,42 млн грн) области и город Киев (4,3 млн грн).
Открытая информация о выплатах НСЗУ аптекам, которые участвуют в программе “Доступные лекарства”, теперь доступна на сайте службы. Дешборд “Выплаты аптечным заведениям по договорам с НСЗУ”, в частности, содержит информацию:
Информация обновляется несколько раз в месяц.
По состоянию на 24 мая 992 аптечных учреждения-юридических лица заключили договор с НСЗУ на участие в правительственной программе реимбурсации “Доступные лекарства”.
С 1 апреля пациенты, которые пользуются правительственной программой “Доступные лекарства”, начали получать лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и бронхиальной астмы по электронному рецепту.
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