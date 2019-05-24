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В Японии запретят иностранцам владеть бизнесом в сферах IT и телекоммуникаций

В Японии запретят иностранцам владеть бизнесом в сферах IT и телекоммуникаций

Иностранным компаниям запретят владеть фирмами определенного направления, в частности в телекоммуникационной и информационной сферах, на территории Японии.

Об этом заявило правительство Японии, сообщает Reuters.

Новое правило вступит в силу с 1 августа. Правительство Японии не сообщило, каких стран и компаний коснется расширение списка запретов на IT и телекоммуникации: всего оно будет касаться 20 секторов в телекоммуникационной и информационной сферах.

Решение совпало по времени с переговорами в Токио между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Синдзо Абэ по торговым и прочим вопросам.

Согласно совместному заявлению министерств финансов, торговли и коммуникаций Японии такие меры должны предотвратить утечку технологий, важных для национальной безопасности, или возможный ущерб для обороноспособности.

Японский закон об иностранном обмене и торговле ограничивает иностранное собственничество в определенных промышленностях, например самолетостроении, ядерной сфере и производстве оружия. Закон требует от иностранных инвесторов уведомлять правительство Японии и проходить проверки в случае, если они покупают более 10% акций указанных в перечне японских компаний либо получают доли в других фирмах.

По материалам hromadske.tv
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