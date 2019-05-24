0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 128 0

Стабильные тарифы на электроэнергию для населения останутся на протяжении 1,5 года - эксперт

Стабильные тарифы на электроэнергию для населения останутся на протяжении 1,5 года - эксперт

Благодаря возложению спецобязательств по субсидированию населения на “Энергоатом” и “Укргидроэнерго” тарифы на электроэнергию для населения останутся на нынешнем уровне в течение не менее 1,5 года.

Об этом в эфире телеканала News One заявил внештатный советник министра энергетики и угольной промышленности Сергей Чех.

“Сегодня тарифы на электрическую энергию, отпускаемую населению, сдерживаются. Есть кросс-субсидирование за счет тарифов юридических лиц. Люди хотят знать, как долго будут в либеральном рынке тарифы для населения сдерживаться. Не менее чем полтора года, если исходить из проекта постановления Кабмина о возложении специальных обязательств (услуги общественного интереса, PSO – Public Service Obligation – ред.)”, – считает Чех.

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины предложило возложить на компании “Энергоатом” и “Укргидроэнерго” специальные обязательства по поставке электроэнергии населению до 31 декабря 2020 года, чтобы обеспечить стабильность тарифа на электроэнергию для населения в условиях функционирования с 1 июля 2019 нового оптового рынка электроэнергии.

“Я считаю, что предложения, поданные правительству, работоспособны, они решают проблему. У генерирующих компаний, в составе которых электростанции, работающие на угле, высокая себестоимость – в “Западэнерго”, “Днепроэнерго”, “Донбассэнерго”. И возложение специальных обязательств на эти компании приведет к увеличению цены электроэнергии. Специальным обязательством является обязанность продать определенное количество электроэнергии по цене не меньше себестоимости. У “Энергоатома” себестоимость низкая, у “Укргидроэнерго” топливной составляющей вообще нет, там очень низкая себестоимость, – утверждает эксперт.

По материалам Газета по-Украински
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.