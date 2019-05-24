Стабильные тарифы на электроэнергию для населения останутся на протяжении 1,5 года - эксперт

Благодаря возложению спецобязательств по субсидированию населения на “Энергоатом” и “Укргидроэнерго” тарифы на электроэнергию для населения останутся на нынешнем уровне в течение не менее 1,5 года.

Об этом в эфире телеканала News One заявил внештатный советник министра энергетики и угольной промышленности Сергей Чех.

“Сегодня тарифы на электрическую энергию, отпускаемую населению, сдерживаются. Есть кросс-субсидирование за счет тарифов юридических лиц. Люди хотят знать, как долго будут в либеральном рынке тарифы для населения сдерживаться. Не менее чем полтора года, если исходить из проекта постановления Кабмина о возложении специальных обязательств (услуги общественного интереса, PSO – Public Service Obligation – ред.)”, – считает Чех.

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины предложило возложить на компании “Энергоатом” и “Укргидроэнерго” специальные обязательства по поставке электроэнергии населению до 31 декабря 2020 года, чтобы обеспечить стабильность тарифа на электроэнергию для населения в условиях функционирования с 1 июля 2019 нового оптового рынка электроэнергии.

“Я считаю, что предложения, поданные правительству, работоспособны, они решают проблему. У генерирующих компаний, в составе которых электростанции, работающие на угле, высокая себестоимость – в “Западэнерго”, “Днепроэнерго”, “Донбассэнерго”. И возложение специальных обязательств на эти компании приведет к увеличению цены электроэнергии. Специальным обязательством является обязанность продать определенное количество электроэнергии по цене не меньше себестоимости. У “Энергоатома” себестоимость низкая, у “Укргидроэнерго” топливной составляющей вообще нет, там очень низкая себестоимость, – утверждает эксперт.