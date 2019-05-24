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Всемирный банк предоставил Украине $200 млн кредита на развитие малого и среднего фермерства

Всемирный банк предоставил Украине $200 млн кредита на развитие малого и среднего фермерства

Совет исполнительных директоров Всемирного банка принял решение о предоставлении Украине кредита в размере 200 млн долларов. Целью кредита является стимулирование развития малого и среднего фермерства.

Об этом сообщает представительство Всемирного банка в Украине.

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Главными целями новой кредитной программы Всемирного банка является повышение эффективности сельского хозяйства Украины, обеспечение более адресной политики поддержки отрасли, повышение прозрачности использования государственных сельскохозяйственных земель и расширение доступа малых и средних фермерских хозяйств к экспорту.

«Украина может ускорить свое экономическое развитие путем повышения эффективности и укрепления прозрачности своей сельскохозяйственной отрасли. Повышение производительности сельского хозяйства на 30% могло бы в течение следующих пяти лет увеличить ВВП на дополнительные 4,4%», – сообщил директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сато Кахконен.

Во Всемирном банке отмечают, что сельскохозяйственная продукция является одной из крупнейших статей экспорта Украины, поэтому развитие агропромышленности, особенно малых и средних фермерских хозяйств, будет способствовать экономической стабилизации Украины.

По материалам hromadske.tv
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