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Илон Маск возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей американских компаний

Илон Маск возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей американских компаний

Гендиректор Tesla Илон Маск возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей американских компаний по версии газеты The New York Times.

Об этом пишет Forbes.

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В 2018 году вознаграждение Маска за работу в автомобильной компании составило 2,284 млрд долларов. Это на 4575310% больше, чем годом ранее.

В 2017 году Маск получил от компании около 50 тысяч долларов и вообще не вошел в число 200 самых высокооплачиваемых руководителей.

Как отмечает издание, столь крупного вознаграждения своему руководителю еще не назначала ни одна публичная компания. Проблема в том, что пока что эти деньги Маску не принадлежат.

Сумму 2,284 млрд долларов практически полностью составляют опционы на акции Tesla. В начале прошлого года Tesla обновила условия компенсационного пакета главного исполнительного директора, привязав выплаты ему к достижению ключевых показателей.

По новым условиям, в течение 10 лет Маск не будет получать гарантированные выплаты за работу, но сможет рассчитывать на получение опционов на акции, эквивалентные 1% всех находящихся в обращении бумаг компании.

Вознаграждение разбито на 12 траншей, для передачи каждого установлены свои условия. Например, первый транш будет передан Маску при достижении компанией капитализации в 100 млрд долларов и выручки в 20 млрд долларов либо прибыли в 1,5 млрд долларов.

Для получения последнего, 12-го транша, Маску необходимо добиться увеличения капитализации Tesla до 650 млрд долларов. Сейчас рыночная капитализация Tesla составляет около 34 млрд долларов, то есть в 19 раз меньше.

Если названные цели не будут выполнены, Маск вовсе останется без вознаграждения. Подобная система вознаграждения, как объясняла Tesla, была призвана гарантировать, что бизнесмен продолжит руководить компанией в долгосрочной перспективе, а не переключится на другие свои проекты, например, SpaceX.

Пока что ни один из опционов, предусмотренных компенсационным пакетом Маска, не был исполнен, сообщил представитель Tesla авторам рейтинга.

По материалам Економічна Правда
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