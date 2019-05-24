Гендиректор Tesla Илон Маск возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей американских компаний по версии газеты The New York Times.

Об этом пишет Forbes.

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В 2018 году вознаграждение Маска за работу в автомобильной компании составило 2,284 млрд долларов. Это на 4575310% больше, чем годом ранее.

В 2017 году Маск получил от компании около 50 тысяч долларов и вообще не вошел в число 200 самых высокооплачиваемых руководителей.

Как отмечает издание, столь крупного вознаграждения своему руководителю еще не назначала ни одна публичная компания. Проблема в том, что пока что эти деньги Маску не принадлежат.

Сумму 2,284 млрд долларов практически полностью составляют опционы на акции Tesla. В начале прошлого года Tesla обновила условия компенсационного пакета главного исполнительного директора, привязав выплаты ему к достижению ключевых показателей.

По новым условиям, в течение 10 лет Маск не будет получать гарантированные выплаты за работу, но сможет рассчитывать на получение опционов на акции, эквивалентные 1% всех находящихся в обращении бумаг компании.

Вознаграждение разбито на 12 траншей, для передачи каждого установлены свои условия. Например, первый транш будет передан Маску при достижении компанией капитализации в 100 млрд долларов и выручки в 20 млрд долларов либо прибыли в 1,5 млрд долларов.

Для получения последнего, 12-го транша, Маску необходимо добиться увеличения капитализации Tesla до 650 млрд долларов. Сейчас рыночная капитализация Tesla составляет около 34 млрд долларов, то есть в 19 раз меньше.

Если названные цели не будут выполнены, Маск вовсе останется без вознаграждения. Подобная система вознаграждения, как объясняла Tesla, была призвана гарантировать, что бизнесмен продолжит руководить компанией в долгосрочной перспективе, а не переключится на другие свои проекты, например, SpaceX.

Пока что ни один из опционов, предусмотренных компенсационным пакетом Маска, не был исполнен, сообщил представитель Tesla авторам рейтинга.