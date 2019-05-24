Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Гендиректор Tesla Илон Маск возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей американских компаний по версии газеты The New York Times.
Об этом пишет Forbes.
Читайте также: Компания Маска заключила свой первый коммерческий контракт на $48,7 млн
В 2018 году вознаграждение Маска за работу в автомобильной компании составило 2,284 млрд долларов. Это на 4575310% больше, чем годом ранее.
В 2017 году Маск получил от компании около 50 тысяч долларов и вообще не вошел в число 200 самых высокооплачиваемых руководителей.
Как отмечает издание, столь крупного вознаграждения своему руководителю еще не назначала ни одна публичная компания. Проблема в том, что пока что эти деньги Маску не принадлежат.
Сумму 2,284 млрд долларов практически полностью составляют опционы на акции Tesla. В начале прошлого года Tesla обновила условия компенсационного пакета главного исполнительного директора, привязав выплаты ему к достижению ключевых показателей.
По новым условиям, в течение 10 лет Маск не будет получать гарантированные выплаты за работу, но сможет рассчитывать на получение опционов на акции, эквивалентные 1% всех находящихся в обращении бумаг компании.
Вознаграждение разбито на 12 траншей, для передачи каждого установлены свои условия. Например, первый транш будет передан Маску при достижении компанией капитализации в 100 млрд долларов и выручки в 20 млрд долларов либо прибыли в 1,5 млрд долларов.
Для получения последнего, 12-го транша, Маску необходимо добиться увеличения капитализации Tesla до 650 млрд долларов. Сейчас рыночная капитализация Tesla составляет около 34 млрд долларов, то есть в 19 раз меньше.
Если названные цели не будут выполнены, Маск вовсе останется без вознаграждения. Подобная система вознаграждения, как объясняла Tesla, была призвана гарантировать, что бизнесмен продолжит руководить компанией в долгосрочной перспективе, а не переключится на другие свои проекты, например, SpaceX.
Пока что ни один из опционов, предусмотренных компенсационным пакетом Маска, не был исполнен, сообщил представитель Tesla авторам рейтинга.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Загородный дом или квартира: где выгоднее житьВчера, 12:00 - 4078 7
Заработок на недвижимости: какое жилье покупатьВчера, 08:00 - 5520 7
Водителям сделали важное предупреждениеВчера, 06:07 - 61458 6
Коломойский выступил за объявление Украиной дефолта - Financial Times50 мин. назад - 526 5
600 евро за купальник: туристов в Черногории будут штрафоватьВчера, 04:03 - 7206 5
Какие подержанные автомобили оказались самыми надежнымиВчера, 13:21 - 37423 2
У кого отберут субсидию наличкойВчера, 16:14 - 23430 4
Какую работу украинцы ищут за рубежомВчера, 14:07 - 7627
Назван город с самыми высокими в мире зарплатамиВчера, 10:10 - 6949
Количество ввозимых подержанных автомобилей бьет все рекордыВчера, 23:10 - 5371
SpaceX запустила ракету Falcon с 60 спутниками (видео)24.05.2019, 10:10 - 558
Bombardier начала использовать 3D-печать в производстве комплектующих20.05.2019, 15:10 - 812
Компания Citroen показала новый футуристический автомобиль (фото, видео)15.05.2019, 15:10 - 3490 1
Украинский «Руслан» доставил военные вертолеты в Афганистан11.05.2019, 10:50 - 3327
Американские биологи научились создавать стволовые клетки в 10 раз быстрее10.05.2019, 15:10 - 1447