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Компания Маска заключила свой первый коммерческий контракт на $48,7 млн

Компания Маска заключила свой первый коммерческий контракт на $48,7 млн

Компания Boring Company миллиардера Илона Маска (Elon Musk) официально заключила свой первый коммерческий контракт на выполнение проекта стоимостью $48,7 млн по строительству подземной транспортной системы в районе конференц-центра Las Vegas Convention Center (LVCC).

Проект, получивший название Campus Wide People Mover (CWPM, пассажирский маршрутный транспорт для всего кампуса), призван упростить перевозки людей в районе конференц-центра в связи с его расширением.

После завершения строительства весь объект будет занимать порядка 200 акров (0,8 км2), и людям придется преодолевать около двух миль (3,2 км), чтобы пройти от одного конца комплекса до другого.

Илон Маск заявил, что строительство подземной транспортной системы начнётся через два месяца. Завершение работ намечено на конец года.

По материалам Engadget
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