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Греция подделала статданные, чтобы вступить в еврозону, — Юнкер

Греция подделала статданные, чтобы вступить в еврозону, — Юнкер

Греция подделала свои статистические данные, чтобы вступить в еврозону, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью немецкой газете Bild.

«Это правда, что Греция вступила в еврозону в 2001 году благодаря фальсификации статистических материалов. По сей день я виню себя в этом… Вот почему мы пошли на изменение этого порядка (вступления в еврозону – прим. ред.): сегодня независимое статистическое управление ЕС, Евростат, может тщательно проверить материалы всех стран-членов ЕС. Так что Европа способна учиться на своих ошибках», – рассказал Юнкер.

Но вместе с тем чиновник отбросил необходимость какого-либо пересмотра вопроса и высказал гордость за то, что помог Греции в 2015 году остаться в еврозоне, хотя многие члены блока настаивали на противоположном.

Юнкер сказал, что «Греция была для него самой трудной проблемой», с которой ему пришлось столкнуться на должности главы Еврокомиссии.

По материалам УБР
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