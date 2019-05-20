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Автомобили полиции Дубаи включили в Книгу рекордов Гиннесса

Автомобили полиции Дубаи включили в Книгу рекордов Гиннесса

Автомобили Bugatti Veyron, на которых ездят полицейские эмирата Дубай, включены в Книгу рекордов Гиннесса. Это самые быстрые полицейские автомобили в мире.

В полиции Дубайя эти гиперкары выполняют, если можно так выразиться, символическую роль. На них не ловят преступников. У них совсем другая задача. Полицейские на Veyron ездят по туристическим зонам, привлекая внимание туристов и показывая им свое «дружеское расположение».

В любом случае, в Дубае это все-таки полицейский автомобиль. Следовательно, он — самое быстрое полицейское авто в мире. Соответствующая запись уже сделана в самой популярной книге рекордов.

Veyron до «сотки» разгоняется всего за 2,5 секунды. Максимальная скорость – 407 л.с. Цифры, конечно, очень впечатляют.

В некоторых странах полиция тоже ездит на суперкарах, но они не такие быстрые, как Veyron. Например, итальянские полицейские ездят на Lamborghini Gallardo LP560-4. Его максимальная скорость достигает 370 км/ч.

По материалам autonews.ua
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