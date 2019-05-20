Автомобили полиции Дубаи включили в Книгу рекордов Гиннесса

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Автомобили Bugatti Veyron, на которых ездят полицейские эмирата Дубай, включены в Книгу рекордов Гиннесса. Это самые быстрые полицейские автомобили в мире.
В полиции Дубайя эти гиперкары выполняют, если можно так выразиться, символическую роль. На них не ловят преступников. У них совсем другая задача. Полицейские на Veyron ездят по туристическим зонам, привлекая внимание туристов и показывая им свое «дружеское расположение».
В любом случае, в Дубае это все-таки полицейский автомобиль. Следовательно, он — самое быстрое полицейское авто в мире. Соответствующая запись уже сделана в самой популярной книге рекордов.
Veyron до «сотки» разгоняется всего за 2,5 секунды. Максимальная скорость – 407 л.с. Цифры, конечно, очень впечатляют.
В некоторых странах полиция тоже ездит на суперкарах, но они не такие быстрые, как Veyron. Например, итальянские полицейские ездят на Lamborghini Gallardo LP560-4. Его максимальная скорость достигает 370 км/ч.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Греция подделала статданные, чтобы вступить в еврозону, — ЮнкерВчера, 05:40 - 803 3
Украина торгует с ЕС себе в ущербВчера, 08:01 - 3512 3
Работа с перспективой: куда студентам устроиться летомВчера, 10:05 - 785 2
В США придумали ремонтировать дороги с помощью "заплаток" (видео)Вчера, 04:11 - 8480 2
В Нацбанке подсчитали, во сколько обойдется роспуск РадыВчера, 21:13 - 443 1
В США придумали ремонтировать дороги с помощью "заплаток" (видео)Вчера, 04:11 - 8480 2
Риелторы предупредили украинцев о новой афере на рынке арендыВчера, 12:00 - 8244
На "вторичке" Харькова наблюдается новый рекордный показательВчера, 15:02 - 6152
Украина торгует с ЕС себе в ущербВчера, 08:01 - 3512 3
Индивидуальные номерные знаки: в МВД рассказали о запретахВчера, 16:19 - 1685
SpaceX запустила ракету Falcon с 60 спутниками (видео)Позавчера, 10:10 - 355
Bombardier начала использовать 3D-печать в производстве комплектующих20.05.2019, 15:10 - 741
Компания Citroen показала новый футуристический автомобиль (фото, видео)15.05.2019, 15:10 - 3332 1
Украинский «Руслан» доставил военные вертолеты в Афганистан11.05.2019, 10:50 - 3155
Американские биологи научились создавать стволовые клетки в 10 раз быстрее10.05.2019, 15:10 - 1372