0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 40 0

Всемирный банк планирует привлекать Счетную палату к аудиту инфраструктурных проектов

Всемирный банк планирует привлекать Счетную палату к аудиту инфраструктурных проектов

Всемирный банк планирует привлекать специалистов Счетной палаты к аудитам инфраструктурных проектов, которые осуществляются за его счет.

Об этом шла речь во время встречи председателя Счетной палаты Валерия Пацкана с директором Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен, сообщает пресс-служба Счетной палаты.

“Всемирный банк заинтересован в привлечении Счетной палаты к аудитам инфраструктурных проектов, в Украине будут реализовываться при поддержке Банка”, – говорится в сообщении.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.