Всемирный банк планирует привлекать Счетную палату к аудиту инфраструктурных проектов

Всемирный банк планирует привлекать специалистов Счетной палаты к аудитам инфраструктурных проектов, которые осуществляются за его счет.

Об этом шла речь во время встречи председателя Счетной палаты Валерия Пацкана с директором Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен, сообщает пресс-служба Счетной палаты.

“Всемирный банк заинтересован в привлечении Счетной палаты к аудитам инфраструктурных проектов, в Украине будут реализовываться при поддержке Банка”, – говорится в сообщении.