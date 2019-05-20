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ПФУ завершил майские выплаты пенсий и субсидий

ПФУ завершил майские выплаты пенсий и субсидий

Пенсионный фонд Украины в пятницу, 24 мая, завершил финансирование пенсионных выплат и жилищных субсидий, направив на пенсии почти 34 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

“В мае на выплату пенсий направлено 33,83 млрд грн, на выплату жилищных субсидий – 1,82 млрд грн”, – указали в ПФУ.

Согласно графику финансирования, выплата пенсий июня 2019 года и жилищных субсидий мая 2019 года начнется 3 июня.

Напомним, количество получателей субсидий в апреле сократилось до 4 млн.

По материалам УНН
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