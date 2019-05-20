Через новый Бескидский тоннель за год прошло 10,5 тыс. поездов

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С июня 2018 года через Бескидский тоннель в направлении западной границы государства и обратно прошло 10,5 тыс. грузовых поездов общей численностью более 500 тыс. вагонов.
Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на данные “Укрзализныци”.
Напомним, 24 мая 2019 исполняется ровно год с тех пор, как УЗ открыла регулярное движение поездов через новый двухпутный Бескидский тоннель в Карпатах, который соединяет Украину со странами Евросоюза.
Как заявляет УЗ, благодаря увеличению скорости движения поездов (грузовых – до 60 км/ч, пассажирских – до 70 км/ч) и возможности параллельного пропуска двумя путями пропускная способность перегона выросла вдвое.
“Нынешние показатели и тенденция к существенному увеличению грузовых и пассажирских потоков через Бескидский тоннель соответствует расчетам его окупаемости. С июня 2018 года через новый тоннель в направлении западных границ государства и обратно прошло 10,5 тыс. грузовых поездов, в составе которых было 500 тыс. вагонов. Грузооборот в обоих направлениях составил почти 2,5 млрд тонно-километров брутто”, – рассказал председатель правления АО “Укрзализныця” Евгений Кравцов.
Среди грузов, следующих через тоннель на экспорт, преобладает украинский продукция горнодобывающей и металлургической промышленности, а также грузы в контейнерах.
В пассажирском сообщении за год участком V Критского международного транспортного коридора в обоих направлениях прошло 8,5 тыс. пассажирских и пригородных поездов.
В первом квартале 2019 года среднесуточное количество грузовых поездов, которые направлялись через Бескидский тоннель перегоном Лавочное-Мукачево, почти на 19% превысило показатель первого квартала 2018 года.
По прогнозам УЗ, проект окупится к 2042 году. При этом учитываются не только доходы от грузовых и пассажирских перевозок, а также уменьшение эксплуатационных расходов.
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